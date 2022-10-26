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ديزني تطرح أول شخصية لفتاة بوزن زائد.. تناقش قضية مهمة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شخصية ديزني الجديدة

يعد عالم «ديزني» من أبرز منصات جذب الصغار بمراحلهم العمرية المختلفة، إذ تشتهر بتقديمها الشخصيات الكارتونية المميزة، والتي عادة ما تترك علامة في نفوس مشاهديها من أشهرها «سندريلا» «سنو وايت» «ياسمين» «رابونزل».

وتتميز تلك الشخصيات بقوامها الممشوق المثالي لأنها من وحي الخيال، لكن مؤخرًا، أطلقت الشركة العالمية أول بطلة ذات حجم زائد في فيلم قصير جديد، والمتاح مشاهدته في الفترة الحالية.

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تفاصيل طرح الشخصية الجديدة

وجاءت الشخصية الجديدة ضمن سلسلة من الأفلام التجريبية القصيرة من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، والتي حملت اسم «بيانكا»، وهي عبارة عن راقصة باليه شابة، تعاني من حالة نفسية تعرف باسم « اضطراب تشوه الجسم»، وهي عبارة عن حالة صحية عقلية، يقضي خلالها الشخص الكثير من الوقت في القلق بشأن عيوب في مظهره، والتي غالبًا ما تكون غير ملحوظة للآخرين.

وبعد ذلك تنجح الفتاة في التغلب على خوفها وشكوكها من خلال توجيه قوتها الداخلية والاتجاه لرقص الباليه، حسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية.

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إشادات واسعة بفكرة الشخصية

وسرعان ما لاقت الشخصية الجديدة إشادات كبيرة من مختلف النقاد وكذلك المشاهدين حول العالم، وذلك للتركيز من خلالها على واحد من الأمراض النفسية المهمة وكيفية تعامل أصحابه معه بصورة صحيحة، وكذلك التطرق لواحدة من القضايا التي لم يتم التركيز عليها بعد في عالم الأطفال.

ويأتي الفيلم القصير من إخراج هيلاري برادفيلد، وهو فنان رسوم متحركة بشركة ديزني، والذي شارك في عدد من الأعمال السابقة، مثل الجزء الثاني من Frozen وEncanto.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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