مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وأطلت مي بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جاكيت باللون الرصاصي بصيحة "الكاروهات"، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد، ونظارة شمسية.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون البني.

وتحرص مي دائما التنوع بين إطلالتها ما بين الكاجوال، والفساتين القصيرة والطويلة.