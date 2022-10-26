مرض نادر.. علامة تظهر في جسد شابة كادت تفقدها حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

كشفت شابة تدعي جوليانا باسكاريلا من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، أن حياتها انقلبت رأسًا على عقب بعد أن لاحظت نقاطًا حمراء صغيرة في جميع أنحاء جسدها.

في البداية، قبل عدة أشهر من اكتشافها للإصابة، أُصيبت بإرهاق شديد وشحوب الجلد، وفقدان الشهية.

ومع ذلك، تجاهلت هذه الأعراض، ولكن تدهورت حالتها بشكل كبير، حيث عانت من ظهور كدمات في جميع أنحاء جسدها، وأصيبت بنزيف في الأنف لا يمكن إيقافه، وفقًا لما ورد في صحيفة "mirror".

كما ظهرت قشرة أيضًا على شفتيها السفلية، وعندما نُقلت إلى المستشفى بعد ساعات، أثبتت الفحوصات اصابتها بحالة دموية نادرة؛ تحدث بسبب انخفاض غير طبيعي في عدد الصفائح الدموية في الدم (ITP).

ويمكن أن تؤدي الحالة إلى كدمات سهلة ونزيف اللثة، ونزيف داخلي، أما في حالة جوليانا، كان لها عواقب وخيمة، حيث قيل لها إنها يمكن أن تصاب بنزيف دماغي يهدد حياتها.

وقالت جوليانا، وهي طالبة، تبلغ من العمر، 21 سنة: "فكرة أن دماغي يمكن أن ينزف في أي لحظة ويمكن أن أفقد حياتي، أظهر لي حقًا منظورًا جديدًا للحياة".

وتابعت: "أخبرني أخصائي أمراض الدم بأن الصفائح الدموية في جسمي منخفضة للغاية، مما يعني أنني بحاجة إلى نقل دم على الفور، ودون ذلك، يمكن أن يحدث نزيف في دماغي".

واستكملت: "بعد إجراء المزيد من الفحوصات، قال إنني محظوظة لأنني لم أنزف داخليًا، وأنه إذا لم أحضر إلى المستشفى، فهناك فرصة كبيرة لأنني لن أتمكن من إنقاذي".

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