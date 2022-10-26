8 أعضاء في الجسم قد لا تعرفها.. منها "عضلات القشعريرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

هناك أعضاء داخل أجسامنا، ربما لم نسمع عنها من قبل أو نعلم وظيفتها وأماكن تواجدها أيضًا، إليك 8 أعضاء بالجسم بالتأكيد لم تعرفها من قبل، وفق ما أورد موقع "readersdigest".

ثقب الجفن:

إذا سحبت جفنك العلوي أو السفلي بعيدًا عن عينك، فسترى ثقبًا صغيرًا في الزاوية الداخلية يسمى النقطة الدمعية.

من الأسهل اكتشافه على جفنك السفلي، كلا الجزأين من الجسم يساعدان في تصريف الدموع.

عضلة الذراع المفقودة:

نحو 86% من البشر لديهم عضلة راحية طويلة تمتد من الكوع إلى راحة اليد، لاختبار ما إذا كان لديك أم لا، المس الخنصر بإبهامك وشد عضلات معصمك، ستخرج العضلة من منتصف معصمك، أسفل راحة يدك مباشرة.

ولا توجد عواقب إذا ولدت دونها أو إذا أزالته بالجراح، يعتقد العلماء أن العضلة ربما تستخدم لمساعدة الرئيسيات على الإمساك بالأشجار.

بروتينات "المشي":

ينقل الجزيء "الحركي" المسمى ببروتينات المشي، العضيات والناقلات العصبية داخل الخلية، هذا لا يبدو مثيرًا للغاية حتى تكتشف كيف يتحركون، هيكلان في قاعدته، غالبًا ما يطلق عليهما "الأقدام"، يشقّان طريقهما على طول منصة عرض مجهرية، يبدو مشابهًا بشكل مخيف لمظهر الإنسان الذي يمشي، باستثناء أن كل خطوة يتم توقيتها مثل العرج، وتقطع ثمانية نانومتر فقط، أو نحو ثلاثة أجزاء من عشرة ملايين من البوصة.

عضلات الأذن:

ترتبط عضلاتك الثلاثة الأذنية بأذنك الخارجية، كانت أجزاء الجسم هذه ستساعد الأسلاف التطوريين على تدوير آذانهم كما تفعل القطة، لكنها لا تخدم غرضًا كبيرًا للإنسان الحديث، فقط نحو 10 إلى 20 في المائة من الناس قادرون على إشراك هذه العضلات لهز آذانهم.

عضلات قشعريرة:

هل تساءلت يومًا لماذا تصاب بالقشعريرة؟ لديك عضلات صغيرة حول بصيلات الشعر، تنقبض عندما تشعر بالخوف، وتجعل هذه الوظيفة فراء الحيوانات الأخرى واقفة، ولكن نظرًا لأن شعر جسم الإنسان ليس سميكًا، فبإمكانك رؤية النتوءات.

المساريق:

لا يزال العلماء يكتشفون أجزاء جديدة من الجسم كل يوم، في نوفمبر 2016، أضاف الباحثون رسميًا عضوًا آخر إلى كتب التشريح المدرسية.

اعتاد العلماء على الاعتقاد بأنه المساريق، وهي الطية المزدوجة لتجويف البطن في الجهاز الهضمي، كانت عبارة عن هياكل منفصلة قليلة ولكنهم يدركون الآن أنها عضو واحد، يربط هذا العضو الأمعاء بالبطن، على الرغم من أن العلماء لا يزالون غير متأكدين من وظيفته.

طبقة الدعاء:

قرنيتك، الطبقة الخارجية الصافية للعين، بها ست طبقات، اكتُشفت إحداها للتو في عام 2013، يُطلق عليها اسم "طبقة الدعاء"، وهي أقل من ستة على عشرة آلاف من البوصة .

أوعية الدماغ المتصلة بجهاز المناعة:

في عام 2015، اكتشف الباحثون أوعية في الدماغ تتصل مباشرة بجهاز المناعة، يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطورات جديدة في مرض ألزهايمر والتصلب المتعدد وأمراض عصبية أخرى تتعامل مع جهاز المناعة.

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