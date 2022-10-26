أمطار مستمرة إلى الغد.. ماذا علينا أن نفعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 70% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، على فترات متقطعة، اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أيضا، الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا الخميس، توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفي ظل الطقس المتقلب هذه، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتظل بحالة ممتازة.

1- كيفية الحماية من نزلات البرد

يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصةً بفيتامين سي، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة، وغسيل اليدين جيدًا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم أثناء الرحلة، ويفضل استخدام أشيائك الشخصية فقط.

2- ارتداء ملابس معينة

يجب ارتداء الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

واحرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

3- المشي بعناية

أثناء الطقس البارد قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية للتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر وهو مصنوع من مادة بلاستيكية ويسمى ران بوت وبوت الفروسية Tall Riding Boots، أو هاف أنكل بوت، وsafety shoes.

4- متابعة النشرات الجوية

يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات الازمة.

5- تجنب الإفراط في الحركة

الإكثار في الحركة والنشاط أثناء الطقس البارد يمكن أن يؤثر على القلب بشكل كبير لأنه يؤدي لزيادة في ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصةً عند كبار السن.

6-المشروب

عليك بتناول بعض المشروبات الساخنة والتي تعطي شعورا بالدفء، مثل الكاكاو الساخن باللبن حمص الشام بالزنجبيل والكركم، ومشروب القرفة بالزنجبيل، والكمون بالليمون والكركم بلبن خال من الدسم.

كما تحتوي العصائر الطبيعية على كثير من الفيتامينات والأملاح التي تعين الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض والمحاربة ضد العدوى، وتعطيه أيضًا الطاقة والنشاط، مثل عصير الليمون والجوافة والبرتقال بجانب البطيخ والبنجر والتفاح والكيوي.

ضربت مصر قبل ساعات.. ماذا تفعل أثناء البرق لحماية نفسك؟

ماذا يحدث للعين عند النظر إلى كسوف الشمس مباشرة؟

مواليد 4 أبراج ترفع شعار "داري على شمعتك"

"قنبلة".. انفجار موبايل في وجه رجلين دخل محل صيانة هواتف

لديهم "نوبات غضب مزمنة".. من هم مواليد هذه الأبراج؟