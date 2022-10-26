وصفة مجانية لعلاج الإمساك عند الكبار في المنزل.. «اتبعها لمدة شهر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن طرق علاج الإمساك عند الكبار، وحل هذه المشكلة بشكل سريع كونها تسبب إزعاجًا لهم، مع الشعور بعدم راحة، وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة، في حديثه في لقاء تليفزيوني، وموقع مايو كلينك الطبي.

وذكر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة، أنه قبل معرفة علاج الإمساك عند الكبار، يجب العلم أن الإمساك هو عرض وليس مرض، و90% من الحالات بسبب فعل فاعل، والفاعل هو المريض الذي تجاهل الاستجابة يوميًا للساعة البيولوجية للتبرز عدة مرات بسبب انشغاله بأمر آخر، ما أدى إلى تعود الجسم على ذلك وأدى إلى تحجر البراز.

علاج الإمساك عند الكبار في المنزل

وأضاف «موافي» أن عدم الاستجابة للساعة البيولوجية للتبرز يسبب إمساك اعتيادي والسبب فيه الإنسان، لذا نصح بتحديد موعد ثابت يوميًا لذلك، قائلًا: «في البداية عشان تعود نفسك تدخل كل يوم في ميعاد محدد تفضل قاعد شوية لحد ما هتلاقي الساعة البيولوجية للتبرز رجعت تاني».

وشرح أستاذ الحالات الحرجة وصفة مجانية لعلاج الإمساك بحسب وصفه، ويجب على الشخص اتباعها لمدة شهر أي 30 يومًا في وجبة العشاء، وهي تناول الزبادي مع كمية كبيرة من الردة التي يجب تعقيمها من خلال تسخينها على طاسة بالنار، وإضافة ملعقة أو اثنين من العسل الأبيض وبعد ذلك يتناول ثمرة برتقال وواحدة قراصيا، وفي الصباح الحصول على لبوسة جلسرين، وهذا هو علاج الإمساك عند الكبار بالبيت.

علاج الإمساك عند الكبار بالأعشاب

- الزنجبيل يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي.

- بذور الكتان، تحتوي على الألياف والأوميجا 3 وتؤدي إلى زيادة عدد حركات الأمعاء مع تهدئة الجهاز الهضمي.

- الهندباء.

- العرقسوس.

- البابونج.

- البقدونس.

علاج الإمساك عند كبار السن

- الحرص على تناول الألياف مثل الخضروات، والفواكه، والمكسرات، والحبوب الكاملة، والبقوليات.

- شرب الكميات المناسبة من الماء يوميا لأنه له دور أساسي في رطوبة الجسم وعلاج الإمساك.

- الحرص على شرب السوائل المفيدة.

- يجب عدم تجاهل الحاجة الشديدة إلى التبرز، والحصول على الوقت الكافي بالحمام للسماح لنفسك بوقت كاف للتبرز بدون استعجال.