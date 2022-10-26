مؤسس اتحاد أمهات مصر تحصل على الماجستير لخدمة أولياء الأمور: نريد جيلا أكثر وعيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لدعم جهودها في العمل التطوعي كمؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، حصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، على درجة الماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة، من المعهد القومي للتخطيط.

وقالت «عبير»، إن تخصص التخطيط للتنمية المستدامة، مطلوب ومهم في المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتة إلى أن كافة الدول تضع ملف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها والاستفادة من الموارد البيئية، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة منها.

«‏عبير»: عدم وعي أولياء الأمور يخلق بلبلة

وأوضحت «عبير»، أن مجال عملها التطوعي كمؤسسة لجروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وجروب ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، جعلها أكثر حرصًا على العلم والمعرفة والتعلم، خاصة فيما يتعلق بالأمور والقضايا التوعوية لنقلها إلى أولياء الأمور والقيام بدورها التوعوي تجاههم بشكل صحيح ليقضي على الشائعات والأخبار المغلوطة.

«عبير»: لابد أن يكون مسؤولي الجروبات أكثر وعيًا لكشف الشائعات

وكشفت «عبير» أيضًا أنها حصلت على «الدورة التثقيفية للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي، ودورة الأزمات والتفاوض، ودورة صناع القرار»، منذ عام 2020، حتى تستطيع إدارة جروباتها الخاصة بأولياء الأمور والطلاب بشكل واعي بعيدًا عن أي بلبلة أو شائعات.

و«عبير» أيضًا عضو بالمجلس القومي للمرأة منذ أكثر من 3 سنوات وحتى الآن، وهو ما مكنها من مساعدة الأمهات من أولياء الأمور وطلابهم وكافة الأمور المتعلقة بالمرأة والأبناء بشكل عام، من خلال عضوية المجلس الذي يسعى بشكل مستمر لخدمتهن.

وشددت «عبير» على أهمية أن يكون مسؤولي جروبات أولياء الأمور أكثر وعيًا وثقافة وتعلم حتى يستطيعوا أن يديروا هذه المجموعات بشكل سليم ويردون على المعلومات المغلوطة وتصحيحها لدى أولياء الأمور والطلاب، لافتة إلى أن عدم وعي مسؤول الجروب قد يؤدي لحالة من البلبلة في أوقات كثيرة عند نشر خبر غير صحيح أو معلومة خاطئة.

وشهد المعهد القومي للتخطيط التابع لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أمس احتفالية تخرج دفعة 2022، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأسرهم.