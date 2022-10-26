علاج حساسية الجلد عند الأطفال بالصور.. «تخلصي من أظافره الطويلة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الكثير من الأمهات خلال الوقت الحالي، عن حساسية الجلد عند الأطفال، إذ يعاني العديد من الأطفال مع تغييرات الجو الحالية، وتباين درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، من ظهور الالتهابات والحساسية التي تؤدي للشعور بالحكة وإحمرار الجلد.

وتفضل العديد من الأمهات البحث عن طرق علاج حساسية الجلد في المنزل بدلًا من اللجوء للأدوية، التي نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ببعض منها، خلال حديثه لـ«هُن»، وجاءت على النحو التالي:

علاج حساسية الجلد عند الأطفال في المنزل

- استخدمي المنظفات والصابون الخالية من الروائح المركزة لطفلك، حتى تتجنبي زيادة الشعور بالحساسية والالتهاب.

- قص أظافر طفلك باستمرار لمنعه من الحك.

- استخدمي الماء الفاتر خلال تحميم الطفل.

- حاولي وضع الطفل تحت المياة لفترة قصيرة، خاصة أن التحميم الطويل يمكن أن يسبب جفاف الجلد.

- رطبي الجلد جيدًا بعد الاستحمام باستخدام المراهم أو الكريمات.

- عليكِ ارتدائه الملابس القطنية الناعمة، وخاصة البيضاء.

- استخدام مراهم مضادات للحساسية.

- خففي اللعاب على فم الطفل، لأنه يعمل على تهيج الجلد وإصابته بالحساسية.

حساسية الجلد عند الرضع

يعاني العديد أيضًا من الأطفال الرُضع مع حساسية الجلد التي تظهر لديهم مُبكرًا بسبب عدة مشاكل صحية، وعلى رأسها:

الطفح في منطقة حفاضات الأطفال

منطقة تغيير الحفاضات واحدة من أكثر المناطق الحساسة لدى الطفل، لذا عليكِ الاهتمام بها، وتجفيفها من المياة وترطيبها جيدًا من حين إلى آخر.

الجدري

ظهور البثور الحمراء بسبب الإصابة بالجدري، واحدة من الأمور التي تثير الحكة لدى الطفل المصاب، لذا عليكِ علاجها جيدًا، وتتقشر البثور ومن ثم يتخلص منها تمامًا.

حساسية الطفح الجلدي

يصاب الكثير من الأطفال الرُضع بحساسية الطفح الجلدي، إذ يتحول لون الخدين إلى الأحمر الفاتح، ومن الممكن أن تظهر على الساق أو الذراعين، مع الجزء العلوي من الجسم، لذا عليكِ التحميم بالماء الفاتر، مع استخدام الكريمات المرطبة الملائمة لسنه.

الحصبة

قد تسبب الحصبة أحيانًا إحمرار على شكل طفح جلدي، بالإضافة إلى ظهور بعض البقع البيضاء داخل فم الشخص المصاب.

حساسية الجلد عند الأطفال من الأكل

يصاب العديد من الأطفال بحساسية الأكل، التي تتمثل عادًة في ظهور بعض الإحمرار، والبُقع نتيجة لتناول بعض الأكلات وعلى رأسها البيض ومنتجات الألبان.

وعلاج الطفح الجلدي، الذي يظهر بسبب بعض الأكلات، وقالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بجامعة طب بنها لـ«هن»، إنه لابد من استشارة الطبيب فورًا عند المعاناة من أي أمراض جلدية، بمعرفة سبب الحساسية وصرف أدوية علاجها المناسبة.