"لو مطرت عليك".. 4 نصائح مهمة يجب القيام بها عند العودة للمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت القاهرة وبعض محافظات مصر سقوط أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، بالتزامن مع كسوف الشمس، حيث بدأت سقوط أمطار خفيفة صباح أمس على السواحل الشرقية ومناطق من شمال الصعيد إلى أن شهد المساء غزارة.

ومع سقوط الأمطار وتواجد المواطنين في الشوارع، إليكم 4 نصائح مهمة يجب القيام بها عند العودة للمنزل، وفقا لموقع "hometriangle".

التخلص من ملابسك

فور العودة إلى المنزل، عليك التخلص من ملابسك المبللة، من أجل الحفاظ على صحتك وتجنبًا للإصابة بأمراض الشتاء، مثل الإنفلونزا.

نظافة اليدين

عند العودة للمنزل عليك تنظيف يديك وقدميك، خاصة بعد ملامسة مياه الأمطار، حيث يمكن أن تتفاقم أعراض نزلات البرد خلال موسم الأمطار.

احصل على حمام دافئ

بعد سقوط الأمطار عليك، يجب أن تأخذ حماما دافئا بمجرد العودة إلى المنزل، بعد تعرضك للتبلل مباشرة.

تناول كوب شاي

بعد الحصول على حمام دافئ يمكنك تناول كوب شاي، مع إضافة مكونات تدفئة الجسم، مثل القرنفل والزنجبيل والنعناع.

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