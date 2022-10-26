سرطان الثدي.. هل يمكن أن يصيب الرجال وما هي الأعراض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان الثدي مرض يصيب المرأة في الأغلب، إذ يمثل 30٪ من جميع السرطانات التي تصيب النساء كل عام، وفق جمعية السرطان الأمريكية.

وبالتزامن مع أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، يبقى السؤال الأهم، هل الرجال معرضون للإصابة بهذا النوع من المرض؟، الإجابة نعم، حيث تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية، إنه من بين 100 حالة إصابة من النساء، يصاب رجل واحد.

ووفقا لموقع healthdigest، تحدث معظم إصابات سرطان الثدي، للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا.

الأعراض

يعاني الرجال من بعض أعراض سرطان الثدي التي تضرب النساء، كالتالي:

الكتلة هي العلامة الأولى في الثدي، وقد يصاحبها أيضًا كتل صغيرة في الإبط، وهي علامة على تورم الغدد.

قد تنضح الحلمات أو تتورم أو تنحرف إلى الداخل أو تظهر طفح جلدي.

يعتبر النزيف من الحلمة مؤشرًا على انتشار السرطان، ولهذا السبب يجب على الرجال الذهاب إلى طبيب.

عوامل الخطر لدى الرجال

تزيد بعض عوامل الخطر من احتمالية إصابة الرجال بسرطان الثدي، وتشمل:

الأقارب الإناث الذين تم تشخيصهم بالمرض.

تضخم الثديين

أمراض الكبد

السمنة

التعرض للإشعاع على الصدر

أمراض الخصية أو إصاباتها.

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