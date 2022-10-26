فوائد مذهلة لتناول مشروب النعناع.. يقوي الذاكرة بنسبة 15%

القاهرة - سمر حسين - صحة

النعناع المغلي معروف أنه يهدئ المعدة، ويتميز بخصائصه المهدئة للقولون، ولكن هل سمعت من قبل عن فوائده في تقوية الذاكرة؟، ذلك ما خلصت إليه دراسة جديدة تتحدثعن فوائد تلك العشبة الرائعة، وفيما يلي فوائد مشروب النعناع بشكل عام، بحسب دكتور بيرج، وهو طبيب تغذية أمريكي شهير يقدم نصائحه عبر قناته على «يوتيوب»، وكذلك الدكتور محمد عادل استشاري التغذية في حديثه لـ«هن».

فوائد النعناع لتقوية الذاكرة

مع التقدم في العمر تبدأ أعراض الخرف والشيخوخة، وفقدان الذاكرة بشكل طفيف واحد من أهم أعراض الشيخوخة، ولكن يبدو أن تناول مشروب النعناع يمكن أن يحسن من قدرة كبار السن على التذكر، وبالتالي يقلل من أعراض تدهور الدماغ، وذلك بحسب دراسة لمجموعة الصحة والرفاهية المستقلة الأمريكية نقلًا عن صحيفة «إكسبريس» البريطانية، وقالت الدراسة إنّ تناول النعناع على وجه الخصوص يحسن من الذاكرة العامة بنسبة 15%.

فوائد أوراق النعناع

النعناع مفيد لعملية الهضم.

النعناع مفيد للغاية لمتلازمة القولون العصبي ويحسن منها، ويقلل من الغازات والانتفاخات.

النعناع أيضا مفيد للجهاز التنفسي والرئة، فهو مفيد للربو التحسسي، واحتقان الرئة، وتقليل المخاط، وتقليل احتقان الجيوب الأنفية، وذلك عن طريق وضع زيت النعناع في وعاء واستشاقه ساخنا.

النعناع مفيد جدًا لالتهاب الحلق، فهو يقلل من الاحتقان، وذلك عن طريق تناوله كـ شاي.

النعناع يقلل السعال، والبحة في الحلق، والبلغم المزمن.