أطباء يكشفون فوائد وأضرار تناول الشاي باللبن يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الشاي باللبن من المشروبات الشهيرة على طاولة المصريين يوميًا، بجانب وجبة الفطار الأساسية، إذ إنه واحدًا من المشروبات الساخنة ذات المذاق المميز، وارتبط تناوله بعادة شهيرة عند الكثير من الأُسر ليصبح المشروب الأساسي لهم.

أطباء يكشفون سر تناول الشاي باللبن يوميًا

وعلى الرغم من انتشار أمر تناول الشاي باللبن يوميًا بين المصريين، إلا أن الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أكد في حديثه لـ«هُن»، أن الشاي باللبن ما هو سوى مذاق فقط، بدون قيمة غذائية على الإطلاق.

وعلى الرغم من انعدام الفائدة الغذائية، أوضح الدكتور رامي صلاح الدين، أن الشاي باللبن قد يصل بالبعض للإدمان: «ممكن يأثر على نشاطك ومزاجك بسبب الإدمان، غير إن الشاي بيضيع قيمة الكالسيوم، والحليب بيضيع فوائد الشاي، الغني بمضادات الأكسدة المُحاربة للخلايا السرطانية».

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ «هُن»، إن الشاي باللبن يمنع الاستفادة من الكالسيوم الموجود في الحليب، الذي يحتاجه الجسد وخاصة العظام، ناصحة بضرورة تناول كلًا منها بشكل منفرد دون خلط.

الفوائد الصحية لتناول الشاي باللبن

وعلى الجانب الآخر، كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، لـ«هن»، عن بعض الفوائد الموجودة في الشاي باللبن لصحة الجسم، التي تتمثل في:

1- الوقاية من التعرض للحموضة خاصة لمن يعانون من حموضة المعدة، وارتجاع المريء.

2- الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.

3- يحتوي على عدد من المعادن والعناصر المهمة للجسم.