مشروبات ابتعد عنها عند الاستيقاظ من النوم.. تسبب أضرارا صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر الشخص عند الاستيقاظ من النوم، بالرغبة في تناول مشروب سواء القهوة أو الشاي أو عصير، ولكن لا يعلم البعض أن هذه العادة من الممكن أن تسبب مشاكل صحية في حال تناول أنواع معينة.

حذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كافيين عالية أو الأحماض العالية على معدة فارغة لأن ذلك يكون له تأثيرًا سلبيًا وضارًا على المعدة.

مشروبات يجب الابتعاد عن تناولها على معدة فارغة

وذكر «الحوفي» أن المشروبات التي يجب الابتعاد عن تناولها على معدة فرغة، هي المرتفعة الحموضة مثل البرتقال والليمون، وأيضًا الباردة جدًا، وكذلك التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية، إذ يؤدي ذلك إلى عسر في عملية الهضم وزيادة نسبة الإفراز بالمعدة والتهابها.

تحذير لأصحاب مرضى القولون وقرح المعدة

ونصح أستاذ علوم الأغذية، أصحاب مرضى القولون وقرح المعدة، باتخاذ الحذر عند تناول المشروبات التي تحتوي على السكريات العالية والحمضية لعدم حدوث التهابات بجدار المعدة وزيادة نسبة إفراز الحامض ما يسبب مشكلات بالجهاز الهضمي.

ومن أضرار تناول الليمون بكثرة على معدة فارغة أو بدون مياه، أنه يسبب ذوبان ميناء الأسنان والاستمرار في ذلك يؤدي إلى ضعف سُمك طبقة الميناء التي بدورها تحمي الأسنان ما يجعلها عرضة للتسوس، وكذلك عسر هضم وآلام بالمعدة والشعور بعدم راحة، بحسب الحوفي.

أفضل مشروب على الريق

وأوصى أستاذ علوم الأغذية بتناول المياه الدافئة أي التي تعادل درجة جرارة الجسم على الريق، بسبب أنه في أثناء فترة النوم أو عند الاستيقاظ، تكون نسبة حامض المعدة عالية، لذا تعادل المياه الدافئة درجة الحموضة ما يجعلها تشعر بالراحة، كما أن شرب الحليب أيضًا مفيد للمعدة الفارغة لأنه يبني جدارًا واقيًا ويعادل زيادة نسبة الحموضة.