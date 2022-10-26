الامارات | اختارت أسهل مركز فحص قيادة في بريطانيا.. وهذه النتيجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت امرأة برحلة طويلة للحصول على إجازة قيادة متجاوزة مسافة 500 ميل، «800 كيلو مترا" إلى مركز اختبار قيادة هو الاسهل في البلاد، على أمل زيادة فرصتها في اجتياز الامتحان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".



وسافرت كونستانس كامبفر، من لندن، على طول الطريق إلى جزيرة ميل قبالة الساحل الغربي إلى اسكتلندا لإجراء اختبار القيادة الثاني لها، والذي سمعت بأنه الأسهل. وبما أنه كان لديها خوف من الالتفاف أثناء القيادة قررت إجراء اختبارها في مكان لايركز كثيرا على هذه الامور فرصتها فيه كبيرة، فكانت جزيرة ميل التي تتمتع بأحد أعلى معدلات نجاح في المملكة المتحدة - ما يقرب من 90٪.

واستغرق سفر السيدة 10 ساعات، ولكن عند وصولها، أدركت أنه لا يوجد مدربون قيادة لإقراضها استخدام سيارتهم.

ولحسن الحظ، عرضت امرأة محلية سيارتها للاختبار. وقالت كونستانس لصحيفة التايمز:»لقد كنت مصممة على أن أجتاز اختبار القيادة الخاص بي في المرة الثانية - كنت بحاجة ببساطة إلى تحسين فرصي«وأخبرني بحث سريع على Google أين أحتاج إلى الذهاب: جزيرة مل.»

وشعرت كونستانس بالثقة قبل الاختبار حيث كان هناك دوار واحد ولا مكان لمحاولة وقوف السيارات بشكل موازٍ، إضافة إلى أن المناظر الطبيعية مليئة بالجبال والبحيرات والغابات الجميلة التي يمكن مشاهدتها من الطريق.

ولكن لسوء الحظ، لاحظت بعد نهاية الامتحان أن الرجل الفاحص لم يكن ينظر إليها بشكل طبيعي وهو ما اعتبرته علامة سيئة لنتيجة الاختبار، وبعدها قال لها «لا أحب الحديث عن الأشخاص الذين فشلوا في اختباراتهم، وإنما فكري في الأمر على أنه مجرد عدم اجتياز».

وأضافت متذكرة أن الفاحص«ذكر عدة مرات أنني كنت أبتعد كثيرًا في منتصف الطريق، لكنني كنت أعتبرها نصيحة ودية. وبدلاً من ذلك، اتضح أن هذا أدى لرسوبي»