استشاري تغذية يحذر من تناول اللب في هذه الحالة.. يسبب أضرارا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد اللب بكل أنواعه من التسالي المفضلة للكثير من الأشخاص، ويتناوله البعض باستمرار، ولكن هناك من يفعل خطأ في أثناء تناوله اللب دون معرفة أن ذلك ربما يسبب أضرارًا كبيرة على الصحة.

وشرح الدكتور أحمد صبري استشاري التغذية العلاجية، أن بعض الأشخاص يفعل عادة خاطئة خلال تناول اللب بقشره ربما بدون قصد، ولكن يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة.

أضرار تناول اللب بقشره

وذكر «صبري» أن تناول اللب بقشره من الممكن أن يؤدي إلى جرح المعدة وهتك جدارها لأنه غير قابل للذوبان، وربما ينتج عنه انسداد في الأنثى عشر وثقب بالقولون، لعدم قدرة المعدة على هضم أو تكسير القشر.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن اللب يعمل على تخزين المياه بالجسم ما يجعله مضرًا للكلى وربما يسبب تراكم السموم، كما أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية وغني بنسبة من الدهون يطلق عليها اسم «FAA» التي في حال زيادتها بالدم من الممكن أن تؤدي لحدوث أنواع من التجلطات وكذلك انسداد بالشرايين، الأمر الذي يسبب خطورة على الإنسان تحديدًا أصحاب مرضى القلب.

وتابع «صبري» أن اللب أيضًا من الممكن أن يعرض بعض الأشخاص للإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض الضغط ومرض السكر.

استشاري التعذية العلاجية: اللب السوري ليس آمنًا

يقبل الكثير من الأشخاص مؤخرًا على تناول اللب السوري اعتقادًا منهم أنه أكثر أمانًا، إلا أن استشاري التغذية العلاجية، أوضح أنه يحتوي على نسبة من الصوديوم التي تعمل على تخزين المياه في الجسم، ونصح بعدم تناوله يوميًا أو بكثرة، ويكتفي الشخص بحجم قبضة اليد ومرة في الأسبوع.