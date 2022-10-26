انتبه.. هذه الأعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف أطباء أن السكتة الدماغية يمكن أن يصاحبها فقدان البصر.

ويعاني نحو 43 بالمئة من المصابين من بعض الأعراض قبل حوالي أسبوع من إصابتهم بالجلطة الدماغية، بحسب أطباء مركز بيفيرسبروك الطبي.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فإن هذه الأعراض نادرا ما تستمر أكثر من 24 ساعة. لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا.

ويقول غاري بارليت، من مركز بيفيرسبروك الطبي: "بعض المرضى الذين يصابون لاحقا بالجلطة الدماغية، عانوا من فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة، وأحيانا لم يكن مصحوبا بأي ألم. وفي بعض الحالات تظهر أمام العين بقع داكنة أو ظلال".

ويمكن أن يشير فقدان البصر المؤقت، إلى حدوث جلطة دماغية دقيقة، وفي ثلث الحالات يكون مقدمة لجلطة دماغية شديدة. كما أن من اعراض الجلطة الدماغية الدقيقة، الشعور بالخمول وعدم الراحة في الأطراف.

ويؤكد الأطباء على أن خفض مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول "الضار"، يقلل كثيرا من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

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