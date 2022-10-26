أجمل لاعبة كرة قدم ترغب في الانتقال للدوري الإنجليزي.. ورسالة خاصة لـ نيمار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت لاعبة كرة القدم السويسرية آنا ماريا ماركوفيتش، التي أُطلق عليها لقب «أجمل لاعبة كرة قدم في العالم»، الأنظار نحوها مؤخرًا، وذلك عقب تصريحاتها التي كشفت خلالها رغبتها في الانتقال إلى إنجلترا ودوري السيدات الإنجليزي.

آنا ماريا: اللاعبات يتعرضن للتمييز أكثر من الرجال

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن اللاعبة السويسرية الشقراء، البالغة من العمر 22 عامًا، كشفت عن رغبتها في الانضمام بالدوري الإنجليزي، لافتة إلى أن اللاعبات يتعرضن للتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الرجال.

أما عن تلقيبها باللاعبة الأجمل في كرة القدم النسائية، قالت اللاعبة العشرينية: «أحب المقالات التي تصفني بأجمل لاعبة كرة قدم، أو واحدة من أجمل اللاعبات، لأنها تسعدني لسماع أنني جميلة».

اللاعبة السويسرية: آمل من نيمار دعم الكرة النسائية

وخلال تصريحاتها الأخيرة، قالت «ماريا»، إنه هناك عددًا من لاعبي كرة القدم المشهورين تواصلوا معها، من بينهم لاعبو منتخب البرازيل ونيمار لاعب باريس سان جيرمان، وذلك بعد أن احتل اسمها عناوين الصحف بسبب رغبتها في الانتقال للدوري الإنجليزي.

وتابعت حديثها: «بالطبع أنا على اتصال بلاعبي كرة قدم آخرين، لكن في رأيي أن نيمار لاعب كرة قدم رائع، وآمل أن أتمكن من إقناعه بدعم كرة القدم النسائية خلال الفترة المقبلة».

ويتابع المهاجمة السويسرية مليون شخص عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، الذي تحرص خلاله على نشر صورها بإطلالات مختلفة داخل وخارج الملعب.