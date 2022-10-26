خبير تغذية علاجية يحذر مرضى الكلى من مكملات فيتامين «د»: خطيرة وسامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعرض الكثير من الناس لنقص فيتامين «د» ويتسبب ذلك النقص في مشكلات كثيرة منها الخمول وزيادة الوزن وغيرها، وعلى الرغم من أن بعض الناس يعرفون مباشرة أن تلك الأعراض هي أعراض نقص ذلك الفيتامين، إلا أن الكثير يجهلها وعليهم الذهاب مباشرة للطبيب، وهو الذي يحدد النسبة التي يحتاجها المريض، بالإضافة إلى إجراء بعض التحاليل التي تثبت عدم وجود أمراض أخرى تتعارض مع فيتامين «د» أهمها مرض الفشل الكلوى الذي لا يجب أن يتناول مكملات فيتامين «د» إلا بجرعات محددة.

أعراض نقص فيتامين «د»

بالنسبة لإعراض نقص فيتامين «د» قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، لـ«هن»: «أعراض نقص فيتامين د الخمول، مشاكل في العظام، مشاكل في العضلات، ضعف تركيز، زيادة في الوزن، اكتئاب، بنعمل تحليل ونتأكد الطبيعي بتاعه يكون من 30 لـ 70 من 70 لـ 100 مرحلة خطرة، فوق 100 مرحلة سمية، أما زادت نسبة فيتامين دال ووصلت لمرحلة السمية يبدأ يؤذي الكلى ويرهقها جدا والمشاكل كلها بتتعلق بالكلى»، وهذه هي الحالات التي يجب فيها تناول مكملات فيتامين «د» لكن بعد إجراء التحاليل واستشارة الطبيب.

خطورة زيادة نسبة فيتامين «د»

يمكن أن تؤدي زيادة نسبة فيتامين «د» إلى وجود مستويات عالية بشكل غير طبيعي من الكالسيوم في الدم، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بحصوات الكلى، ومع زيادة نسبة الفيتامين يزيد ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، ومخاطر أخرى منها مرض القلب، مرض الشرايين الطرفية.

وأضاف الدكتور «رحيم» قائلًا: «لو مريض كلى بيعاني من نقص فيتامين دال بياخد جرعة بسيطة الفكرة بتختلف بالجرعة الدوائية اللي هياخدها ممكن 1000 أو 2000 وحدة دولية أو أكتر كل حالة وليها نسبة ناس ممكن تاخد جرعات عالية، وناس ممكن تاخد جرعات قليلة زي الأطفال لكن لو مريض فشل كلوي دكتور الكلى اللي ليحدد النسبة، وفي كل الأحوال أفضل مصدر لفيتامين دال هو تعريض الجسم للشمس تلت ساعة يومياً»