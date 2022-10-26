خبير تغذية توضح فوائد السبانخ للشعر: «غنية بفوائد لا تتخيليها»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر نبات السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالفوائد الغذائية للجسم ونمو الشعر، وعلى الرغم من كونها من الأكلات التي لا يرغب في تناولها آلاف البشر حول العالم، إلا أنه ثبت علميًا أن الجسم بحاجة لتناولها، حيث تحتوي على البروتين، والحديد، والفيتامينات، والمعادن، وعلى نسبة عالية من فيتامين ج، كما تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، ويعد من الخضار المفيدة للبشرة، والشعر، والصحة العامة، وصحة العظام، وفي التقرير التالي يقدم «هن» الطريقة الصحيحة لتناول السبانخ حتى يستفيد بها الجسم والشعر.

فوائد السبانخ للشعر والبشرة

فوائد السبانخ للشعر والبشرة ، بالنسبة للبشرة يحتوي نبات السبانخ على فيتامين سي وفيتامين أ، وهما من الفيتامينات المهمة لصحة البشرة، وذلك لأن تلك الفيتامينات تحمي البشرة من ضرر الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب سرطان الجلد، وتسرع من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ تعزز نمو وتجديد خلايا البشرة، وزيادة إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة ونضارتها.

أما بالنسبة لفوائد السبانخ للشعر، فهي تمنع تساقط الشعر، وذلك لأن السبب الرئيسي لتساقط الشعر هو نقص الحديد الذي يحدث غالباً بسبب فقر الدم، وتحتوي السبانخ على حمض الفوليك والحديد، فيعملان على تقوية الدم وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وبالتالي حمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما أنها تحتوي على الفيتامين أ والفيتامين سي يساعد في ترطيب الشعر وزيادة نموه.

قال الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»: «بالنسبة لفوائد السبانخ للشعر والجسم فالسبانخ مخزن للفيتامينات، بعض الناس ربطاها بالحديد لكن مش الحديد بشكل رئيسي هي مخزن للفيتامينات والأملاح بشكل كامل، فالسبانخ من الحاجات المهمة جدًا هي والجرجير هما مع بعض من الحاجات الغنية بالفيتامينات والحديد والزنك والماغنسيوم والنحاس وكلهم بيفرقوا جدًا في كفاءة الشعر».

ماسك السبانخ للشعر

كوب أوراق السبانخ

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت «زيتون ، جوز الهند ، خروع»

يوضع على الشعر من 30 دقيقة حتى ساعة كاملة

طريقة التحضير:

ضعي المكونات في الخلاط واخلطيها حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتسقة.

ضعي العجينة على فروة رأسك على طول شعرك.

بمجرد تغطية شعرك وفروة رأسك بخليط السبانخ ، اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بماء بارد / فاتر

فوائد السبانخ للجسم

بالنسبة لفوائد السبانخ للجسم، فهي تعمل على إزالة السموم من الجسم حيث تحتوي على مادة الكلوروفيل التي تعطيها اللون الأخضر المميز، والتي لديها خصائص عديدة، حيث تعمل كمضاد للالتهابات ويمكن استخدامها لإزالة السموم من الجسم، ويتم استخدام السبانخ كشراب في بعض الأحيان، حيث يتم خلطه مع الفواكه والخضار لصنع عصير طازج وطبيعي.

تعمل السبانخ على تقوية العظام، وذلك لأنها تحتوي على فيتامين ك الذي يعمل على الاحتفاظ بالكالسيوم في العظام، وغنية بعناصر أخرى مثل المغنيسيوم، والفسفور، والزنك، والنحاس الذي يساعد في بناء عظام قوية.