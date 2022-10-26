باحثون يتوصلون إلى تقنية جديدة لتخليق خلايا عصبية بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

توصل فريق من الباحثين في بريطانيا إلى تقنية جديدة لتخليق خلايا عصبية بشرية دون الاعتماد على أي مشتقات حيوانية، مما يتيح لأطباء الأعصاب دراسة مخ الانسان بشكل أفضل.

ويعتمد العلماء حاليا في أبحاثهم على دراسة خلايا مخ القوارض من أجل فهم أمراض المخ، ولكن نتائج هذه الدراسات قد لا تسري دائما على المخ البشري.

وتوصلت الباحثة إيميلي روز مارتين التي تخرجت في كلية الطب بجامعة إكستير البريطانية إلى وسيلة جديدة لتخليق خلايا عصبية على غرار الخلايا البشرية دون الاعتماد على خلايا حيوانية، مما يتيح استخدامها في الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالمخ البشري.

ومن المعروف أن الخلايا العصبية هي جزء من مكونات المخ، وهي تشكل شبكة عصبية لنقل المعلومات، وهناك العديد من أنواع الخلايا العصبية، وكل منها له وظيفة وأسلوب مختلف في العمل، ومن بينها "خلايا الجلوتامات"، وهي تؤثر على عدد كبير من الأمراض النفسية مثل الفصام والتوحد. ويتمثل دورها في تنشيط الخلايا العصبية الأخرى داخل المخ.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "فروتيرز أوف فارماكولوجي"، نجحت الباحثة روز مارتين في تحويل خلايا عصبية من نوعية "إس.إتش.إس.واي.5 واي" إلى خلايا جلوتامات باستخدام مادة محفزة على النمو، دون الحاجة إلى استخدام أي مشتقات حيوانية.

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة أسامي أندو التي أشرفت على هذه الدراسة قولها إن هذه التقنية الجديدة أرخص من مثيلاتها التي تعتمد على معالجة الخلايا الجذعية، وسوف تسرع وتيرة الجهود البحثية لعلاج كثير من اضطرابات المخ.

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