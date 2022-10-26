عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع.. وأخصائية جلدية تحذر من عادة خاطئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

غسل الشعر من الأمور المهمة، هناك من يفعلون ذلك يوميا، وآخرون مرتين أو ثلاثة، وبعض الأشخاص ربما يقومون باستحمام الجسم فقط، وتغطية الشعر وتنظيفه كل أسبوع أو أكثر اعتقادا منهم أنهم يحافظون عليه بهذه الطريقة.

حذرت الدكتورة إيفيت سوريال أخصائية الأمراض الجلدية، عبر «هن»، من عادة غسل الشعر بعد أسبوع أو أكثر، وأوضحت عدد المرات الصحيحة للحفاظ على الشعر، وكيفية العناية به.

عدد مرات غسل الشعر في الأسبوع

أشارت إيفيت إلى أنه يجب غسل الشعر يومين في الأسبوع سواء كان نوع الشعر جافا أو دهنيا أو عاديا، ولكن يجب الحرص على فعل ذلك.

أضرار ترك الشعر بدون غسيل فترة طويلة

ذكرت أخصائية الأمراض الجلدية أن ترك الشعر بدون غسله فترة طويلة يسبب تراكم الأتربة مما يجعل الخلايا ميتة وينتج عنه ضعف البصيلة نفسها وعند الاستحمام يسقط كمية كبيرة من خصلات الشعر.

طرق استخدام الشامبو والبلسم

أما بالنسبة لطرق استخدام الشامبو والبلسم، أوضحت إيفيت أن يتم استعمال الشامبو حسب نوع الشعر وعدم الالتزام بذلك يسبب التهاب جلد الرأس وضرر للخصلات، والطريقة الصحيحة تكون من خلال تخفيف الشامبو قبل وضعه على الرأس: «تكون تلت الأزازة شامبو والتلتين وضع مية ثم رجها جيدا وبعد كده نبدأ بالأطراف ونكمل لفوق ودايما الأزازة تكون جاهزة من قبلها».

وتابعت أخصائية الجلدية أن استخدام الشامبو بشكل مركز بدون تخفيفه مع الوقت يؤدي إلى أن قلة الشعر: «بيخف يعني عشان كده الكوافير بيخفف الشامبو مش توفير لكن عشان ده الصح»، ونصحت إيفيت بالحرص على تدليك الرأس دقيقتين أثناء وضع الشامبو وبعد ذلك الشطف من أجل الحركة الدموية وحتى لا تتسد البصيلات بخلايا ميتة.

وأفضل طريقة للبسلم هي وضع الكمية المناسبة بماء دافئ خلال الاستحمام حينها ولا تحتاج إلى تجهيزها من قبل، ثم يتم وضعه على الأطراف ثم الفروة ويتم تركه 10 دقائق على الشعر وبعد ذلك غسله، بحسب إيفيت.