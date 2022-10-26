مواصفات العقرب والأبراج المتوافقة معه في الارتباط.. جدع وانتقامي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزامنا مع شهر ميلاد مواليد برج العقرب، تكشف عبير فؤاد خبيرة الأبراج، أبرز مواصفاته المميزة وبعضا من عيوبه، لمعرفة شخصيته، والأبراج المتوافقة معه في الارتباط العاطفي.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر«هن»، فيما يلي مواصفات برج العقرب في شهر ميلاده، والأبراج المتوافقة معه فيما يلي بالتفاصيل.

مواصفات برج العقرب

- حساس جدا من داخله ولكنه لا يظهر ذلك ويتظاهر بالعكس وأنه شخص قوي ومرح.

- يمتلك قوة إرادة وعزيمة كبيرة أي لديه ثبات في الطاقة للوصول إلى هدفه.

- لديه روح قتالية وإصرار للوصول إلى الهدف.

- ذكي جدا ولديه بصيرة أي ذكاء في الإحساس، حيث إنه يمكنه فهم مشاعر الطرف الآخر والتعامل معه.

- لديه تمرد وثورة وشخص غيور على من يحبهم وأحيانا حب التملك والشك.

- يمتلك روح الحماية للأشخاص الذين يحبهم.

- شخص انتقامي.

- جدع ويقف وقت الأزمات ولكن إذا لم يكن لديم يخلق لك أزمة.

أبراج تتوافق مع برج العقرب عاطفيا

برج السرطان

يجمع أصحاب برج السرطان والعقرب الإحساس والجدعنة، ودائما لديهم حذر ولا يثقون في الآخرون بسهولة، ولكن يمكن أن يكون الخلاف بينهم أن السرطان مسالم ولا يحب المعارك بينما العقرب محب للمعارك: «الاتنين برده مسيطرين ممكن يبقى في خلاف عن السيطرة ولكنهم متوافقين من ناحية المشاعر ويفهموا بعض من غير كلام»، بحسب عبير.

برج الحوت

من أكثر الأبراج توافقا مع برج العقرب وخاصة إذا كانت امرأة الحوت مع رجل برج العقل ووصفت خبيرة الأبراج هذه العلاقة بـ «الهايلة»، موضحة: «ست الحوت هي الأنثى زي ما قال الكتاب فتعرف تخليه ينسى المعارك بتاعته وهي ناعمة تعرف تمتص غضبه وتخليه يسترخي وتقدر تستخدم كل مواهبها الأنثوية معاه وكمان متسامحة جدا مع أخطائه إلى حد كبير».

برج العذراء

يجمع أصحاب برج العذراء وبرج العقرب الانجذاب جدا واحترام بعضهم وذكائهم وروح الحذر: «بيبقى في مشكلة بس النقد اللاذع من العذراء ممكن يضايق العقرب وهو حساس رغم تظاهره عكس كده وهو انتقامي لو لقى فرصة هينتقم» وفقا لعبير.

برج الجدي

برج الجدي يمكنه تعليم العقرب التهذيب والإصلاح بحسب وصف خبيرة الأبراج، لأنه يضع قوانين صاؤمة ويطلب الاحترام جدا ويكون العقاب كبيرا لو لم يحدث ذلك: «الجدي بيدخل العلاقة وعايزها تفضل وتدوم ويبقى متمسك لو حصل مشاكل وتفضل بينهم حرب طويلة المدى بس الاتنين بيصروا يفضلوا مع بعض والاتنين نفسهم طويل في أن العلاقة تفضل لأن العقرب بيحترم القوة فجواه بيعجب بالشخصية القوية دي».