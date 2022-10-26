الامارات | أطفال يتذوقون الحشرات في اليابان لأول مرة للترويج لها كمصدر غذائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمع أطفال في اليابان مجموعة من الحشرات وتناولوها للتعرف على فوائد مصدر الغذاء منخفض التكلفة والمغذي خلال حدث تم تنظيمه في كيوتو.

واستمع حوالي 50 مشاركا ، من أطفال وآباء، لأول مرة إلى حديث خبير عن تناول الحشرات ، حيث بدا أن العديد منهم فوجئوا بسماع أن حوالي ألفي نوع من الحشرات تؤكل في جميع أنحاء العالم من قبل حوالي ملياري شخص، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء صباح اليوم.

ثم مارسوا اصطياد الحشرات مثل الجراد في جبل قريب ، وقاموا بتجربتها مقلية.

وقال طفل، 8 سنوات :"أنا أحب الحشرات ، لكن هذه هي المرة الأولى التي آكلها فيها. كانت لذيذة".

وتقول الجهة المنظمة، وهي نادي روتاري كيوتو إيست، إنه يريد أن يعرّف المزيد من الأشخاص عن الاستهلاك البشري للحشرات.