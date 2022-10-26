وسائل لمواجهة تورم العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة "عين" إنه يمكن مواجهة تورم العيون بواسطة أكياس الشاي الأسود والأخضر؛ حيث يمتاز الشاي بنوعيه بتأثير مضاد للبكتيريا ومهدىء ومزيل للتورم.

وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي لهذا الغرض نقع أكياس الشاي قليلا في ماء بارد، ثم تجفيف الأكياس ووضعها على جفون العيون المغلقة لمدة 10 دقائق تقريبا.

ويمكن أيضا التخلص من التورم بوضع ملعقتي شاي مبردتين في الثلاجة على الجفون لبضع دقائق؛ حيث تعمل البرودة على تحفيز سريان الدم، ومن ثم يزول التورم.

وإذا لم تفلح هذه الوسائل في مواجهة تورم العيون، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث إنه قد يشير إلى مرض بكتيري أو فيروسي مثل التهاب الملتحمة أو الدمل أو الحساسية مثل حمى القش أو قصور الغدة الدرقية.