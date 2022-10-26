فوائد لا تتوقعها عند تناول الشعير.. صديق الجهاز الهضمي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية إن الشعير يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه صديق للجهاز الهضمي ويحمي من داء السكري وأمراض القلب والسرطان.

وأوضح المركز أن الشعير غني بمادة "البيتا جلوكان"، وهي هي نوع من أنواع الألياف الغذائية، التي تعد مفيدة لفلورا الأمعاء؛ حيث إنها تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم تساعد على تعزيز عملية الهضم وتقلل من فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

وتعمل مادة "البيتا جلوكان" أيضا على خفض الكوليسترول الضار وضبط نسبة السكر بالدم، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري.

كما يزخر الشعير بمضادات الأكسدة مثل الفينولات، التي تحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الشعير كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه غني بفيتامين B1 و B6 و B7 و B9 والحديد والنحاس والزنك والمغنيسيوم والفوسفور.

ويمكن استخدام الشعير لإعداد الفطائر، كما يمكن سلقه وإضافته للسلطة مع الخيار والفلفل والجزر، فضلا عن إمكانية تحضيره مثل الأرز باللبن.