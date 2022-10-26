خبير تجميل يقدم نصائح لترطيب البشرة في الشتاء: «أهمها غسل الوجه وواقي الشمس»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تصل المرأة إلى سن الأربعين من عمرها وتسعى إلى العناية والمحافظة لترطيب البشرة، وخاصةً في فصل الشتاء، وتقدم على ذلك بشكل أكبر لدخولها في مرحلة عمرية مختلفة، لأنه قد تظهر عليها بعض علامات الجفاف لذلك من المهم الانتباه والمحافظة على البشرة جيدًا، ونقدم لكِ في السطور التالية طرق العناية وترطيب البشرة في الشتاء.

ترطيب البشرة هو مفتاح الحصول على بشرة صحية

قال أحمد صلاح استشاري جراحة التجميل، لـ«هن»، إن سن الأربعين للمرأة قد تظهر فيه العلامات المبكرة للشيخوخة، ما قد يؤدي إلى كثير من الجفاف في البشرة بسبب ممارسة الجلد لوظائفه الفسيولوجية، لذلك ترطيب البشرة هو مفتاح الحصول على بشرة صحية، ويجب اتباع طرق الترطيب التالية.

أفضل ترطيب للبشرة

- شرب 8 أكواب من الماء في اليوم يعطي نضارة وترطيب للعناية بالبشرة.

- غسل الوجه وتجفيفه بمياه دافئة.

- الحصول على حمض الكولاجين وفيتامين ج في الطعام في روتين بشرتك اليومي قد يعطي أفضل ترطيب.

- استخدام واقي للشمس بطريقة دائمة يبعد البشرة عن الجفاف.

- إتباع نظام غذائي صحي وغني بالخضروات والفيتامينات يعكس بشكل إيجابي ترطيب البشرة ويُساعد في الحفاظ على رطوبتها.

العناية بالبشرة بعد الأربعين

وأضاف صلاح إنه يجب العناية بالبشرة بعد الأربعين، خاصةً أنه قد تكون هناك تغييرات مرهقة في البشرة تطرح الدخول في روتين لائق للعناية بها ويتمثل الروتين في الخطوات التالية.

- الاهتمام بترطيب الوجه دائمًا فهو العامل الأول في العناية بالبشرة.

- غسل الوجه بالماء الدّافئ على الأقل مرتين يوميًا.

- عدم التعرض للشمس لفترات طويلة.

- تطهير الوجه بعيدًا عن الشوائب.

- إزالة الخلايا الجلد الميتة للمساعدة على فتح المسام.

- وضع كريم عين في الليل لتحسين التجاعيد تحت العين والابتعاد عن الهالات السوداء والنوم في الليل لوقت كافٍ.

كيف تحافظين على جمالك بعد الأربعين

بحسب موقع «BESTLIFE» الأجنبي الخاص بالصحة الجسدية إن مع تقدم العمر يتكون دهون تحت الجلد وحول العضلات، وتبدأ في الذوبان والتغير، ما يؤدي إلى تكوين التجاعيد والطيات في الوجه، لذلك المحافظة على الجمال مع الأربعين يتلخص في..

- العناية بالبشرة واستخدام الفيتامنيات الطبيعية المضادة للشيخوخة لتقليل علامات الشيخوخة.

- وضع المرطب كل يوم مع التقدم في العمر حتى لا تصبح البشرة أكثر جفافًا.

- اتباع نظام غذائي صحي مناسب.

- وضع المكياج المناسب للمرأة بعد سن الأربعين فهو السر وراء الطلة الشبابية.

- استخدام كريم للبقع الداكنة والصبغات الزائدة.

- استعملي مصححًا لبقع البشرة ويفضل الذي يحتوي على فيتامين C واستخدميه على أماكن البقع الداكنة بانتظام.

- تناولي الفيتامينات المناسبة لك بعد استشارة الطبيب.