لهذا السبب.. لا تضعي العطر على شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذرت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان المرأة من وضع العطر على الشعر؛ نظرا لأن العطر يتكون من الكحول بنسبة 80 إلى 90 بالمائة.

لذا إذا تم رش العطر المفضل على الشعر بشكل متكرر، فإن الكحول سيُزيل الرطوبة من الشعر ويتسبب في جفافه على المدى الطويل، ومن ثم يصبح الشعر أكثر عرضة للتقصف والتساقط، فضلا عن فقدانه للمعانه ورونقه.

وبدلا من ذلك، تنصح الرابطة باستخدام العطور المخصصة للشعر؛ حيث إنها تحتوي على الماء بكمية أكبر ومكونات مغذية مثل زيت الأرجان أو حمض الهيالورونيك، وبالتالي فهي تمنح الشعر رائحة جذابة من ناحية وتعتني به وترطبه من ناحية أخرى.