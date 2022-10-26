توقعات الأبراج وحظك اليوم 26-10:مشاكل مادية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف



هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".



- برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل: اسلك مسارًا دبلوماسيًا وماهرًا ودقيقًا للغاية، فسوف تندهش مما تحققه

عاطفيًا: عبر عن ذاتك واسعى وراء ماتريد.

ماليًا: مشروع جديد ومنافسة.



- برج الثور:

مهنيًا برج الثور: حاول إحضار صورة لعائلتك وضعها على مكتبك في الشغل

عاطفيًا: كل شيء يحدث بسرعة كبيرة! لا يمكنك حتى التقاط لحظة لتتذكر أفكارك

ماليًا: عليك التفكير جيداً قبل إنفاق أموالك.



- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء: يوم مليء بالتحديات في مكان العمل سيثبت جدارتك. كن واثقا في قراراتك وقدراتك.

عاطفيًا: اذهب إلى أبعد الحدود لجعل شخص ما مميزًا اليوم، ستشعر بالحب.

ماليًا: اضبط وجهة نظرك لفتح عينيك على مكان انفاق الأموال الصحيح.



- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: اعمل بجد لأن رئيسك قد يكون على اطلاع على أشخاص لإقالتهم.

عاطفياً: حاول أن تهدأ وأن تفعل شيئًا يبعث على الاسترخاء.

مالياً: حاول ادخار بعض المال جانبا.



- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: ستتعرض للإزعاج اليوم حاول التحكم في نفسك.

عاطفيًا: هناك الكثير من الطاقة الإيجابية من حولك.

ماليًا: قد يكون الاستثمار قرارًا حكيمًا اليوم.



- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: ذا كان عملك يتضمن أن تكون مبدعًا، فستحظى بيوم رائع.

عاطفيًا: سيكون اليوم يومًا جيدًا لمواجهة أعمق وأكبر مخاوفك.

ماليًا: سيكون لديك حظ سعيد في الموارد المالية اليوم.



- برج الميزان:

مهنيًا برج الميزان: إذا كنت تشعر بالإرهاق ، فتحدث إلى رئيسك في العمل.

عاطفيًا: إذا كنت تأخذ مقعدًا خلفيًا في علاقتك ، فقد حان الوقت الآن لتكون القائد.

ماليًا: ابحث عن طرق مختلفة لزيادة دخلك.



- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: عقد ورش عمل وندوات مجانية لخلق الوعي وتحفيز الأعمال التجارية.

عاطفياً: التفكير السلبي قد يزعج عقلك ولكن تحلى بالصبر.

ماليًا: أنت محظوظ عندما تعمل في مشاريع واسعة النطاق مع الآخرين وتجمع الأفكار والموارد.



- برج القوس:

مهنياً برج القوس: خذ استراحة بين الحين والآخر.

عاطفياً: تقلبات مزاجية خطيرة اليوم.

ماليًا:اليوم ليس أفضل يوم للاستثمار في أي شيء.



- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: ستظهر للجميع أخيرًا أنك مستعد لاتخاذ الخطوة التالية.

عاطفياً: سيتم تلقي هدية قيمة من شريكك.

ماليًا: سيرغب أفراد عائلتك وأصدقائك والأشخاص المقربون الآخرون في قضاء بعض الوقت معك اليوم.



- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: فرصة الاستثمار ستجلب لك الكثير من الدخل اليوم.

عاطفياً: تعرف كيف تهدئ نفسك والأشخاص من حولك.

ماليًا: يمكنك العثور على طرق جديدة للربح.



- برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: حاول إكمال عملك المهم في وقت مبكر من اليوم.

عاطفياً: هناك تغيير في حياتك العاطفية قريبًا جدًا.

ماليًا: ستواجه أزمة مالية اليوم.