تناول الماء بانتظام.. 5 طرق طبيعية للوقاية من مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قبل تشخيص مرض السكري، من المهم إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة، خاصة إذا كنت عرضة لهذه الحالة.

ومرض السكري في الغالب أحد أمراض نمط الحياة ويتسبب في إحداث فوضى في حياتك إذا لم يتم التحكم فيه جيدًا في الوقت المناسب.

وتؤثر مستويات السكر في الدم غير المنضبطة وغير الخاضعة للرقابة على عمل الأعضاء المختلفة وتسبب أمراضًا مثل فقدان البصر ومشاكل القلب ومشاكل الكلى، وفقا لموقع " timesnownews".

ما هو مرض السكر؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن مرض السكري هو حالة صحية طويلة الأمد تؤثر على كيفية تحويل الجسم للطعام إلى طاقة.

ويقوم جسمنا بتفكيك الطعام الذي نتناوله إلى جلوكوز ويطلقه في مجرى الدم، وعندما تعاني من هذا المرض، يرتفع السكر في الدم ويوجه البنكرياس لإفراز الأنسولين وهو أمر لا يحدث.

بالإضافة إلى أن الأنسولين هو مفتاح للسماح لسكر الدم بالدخول إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة.

وبمرور الوقت، ينتقل مرض السكري من سيئ إلى أسوأ، ما يجعل الكثير من الأشخاص يعتمدون على الأدوية وحقن الأنسولين.

أنواع مرض السكري:

داء السكري من النوع الأول:

يحدث هذا بسبب تفاعل المناعة الذاتية في الجسم، حيث يتوقف عن إنتاج الأنسولين.

ويعاني ما لا يقل عن 5-10 % من الأشخاص من مرض السكري من النوع الأول والذي يتم تشخيصه في الغالب عند الأطفال والشباب والمراهقين.

داء السكري من النوع 2:

لن يتمكن جسمك من استخدام الأنسولين جيدًا في مرض السكري من النوع 2 ومستويات السكر في الدم دائمًا غير متوازنة.

وفقًا للإحصاءات، فإن أكثر من 95 % من مرضى السكري يعانون من النوع الثاني.

ويتطور المرض على مدى سنوات عديدة وعادة ما يتم تشخيصه عند البالغين.

سكري الحمل:

يتطور عند النساء الحوامل اللواتي لم يصبن بهذا المرض من قبل.

ويقول الأطباء إذا كنت تعانين من سكري الحمل فيكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية، وعادة ما يختفي سكري الحمل بعد ولادة طفلك.

طرق منع مرض السكري قبل أن يبدأ:

إنقاص الوزن:

بصرف النظر عن المشاكل الصحية الأخرى التي يمكن أن تصاب بالسمنة وزيادة الوزن، فإن مرض السكري يسببه أيضًا.

لذا توصي جمعية السكري الأمريكية بأن يفقد الأشخاص المصابون بمقدمات السكري ما لا يقل عن 7-10 % من وزن أجسامهم لمنع تطور المرض.

ومن الأفضل تحديد هدف إنقاص الوزن والعمل على تحقيقه من خلال استشارة اختصاصي التغذية وخبراء التغذية لتحقيق فائدة طويلة الأمد.

الأنشطة البدنية:

من المهم للغاية التحرك وممارسة التمارين ليس فقط للحفاظ على لياقتك وصحتك، ولكن أيضًا للابتعاد عن الأمراض مثل مرض السكري.

ولا تساعد التمارين الرياضية في إنقاص الوزن فحسب، بل إنها تزيد أيضًا من الحساسية تجاه الأنسولين وتمنع العديد من الأمراض الأخرى.

لذا يوصي خبراء الصحة بممارسة الرياضة لمدة 30-45 دقيقة على الأقل يوميًا للحفاظ على لياقتك.

تناول الأطعمة الصحية:

إن اتباع نظام غذائي جيد وصحي مليء بالتغذية لا يساعد الجسم على الحفاظ على لياقته فحسب، بل يوفر مصادر الطاقة التي تساعد على التخلص من مرض السكري.

كما تحتوي الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات على فيتامينات ومعادن وكربوهيدرات وافرة مثل الألياف الغذائية، ما يسهل عملية الهضم، وتعمل الأطعمة الغنية بالألياف أيضا على تعزيز فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

التوقف عن التدخين:

التدخين والتبغ هما ألد أعداء جسمك، وذلك لأن النيكوتين الموجود في التبغ يقتل خلايا الجسم السليمة ويسبب ضررًا للأعضاء أيضًا.

تناول الكثير من الماء:

تناول الماء بدلاً من المشروبات الأخرى يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

لذا يساعدك تناول الماء في معظم الأوقات على تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والمواد الحافظة والمكونات الأخرى غير الضرورية.

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