4 تسريحات شعر تساعدك في الحصول على مظهر شبابي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تسريحة الشعر واحدة من الأمور التي تحرص عليها السيدات بشكل عام، خاصة عند الاستعداد للخروج في المناسبات المهمة، والتي قد تحتاج الذهاب لصالونات التجميل في الكثير من الأحيان، ومع الاهتمام بهذا الأمر، فإن هناك الكثير من تسريحات الشعر التي تُظهرك وكأنك أصغر سنًا، ما قد تلجأ إليه السيدات في المراحل العمرية المتقدمة.

وحسب ما عرض موقع prevention العالمي، هناك مجموعة من التسريحات التي تعطيكي مظهرًا أصغر سنًا، وأكثر جاذبية، من بينها:

1- تسريحة الطبقات الطويلة

تقترح كاري بتروورث، وهي مصففة شعر شهيرة في مدينة نيويورك الأمريكية، أن طبقات الشعر الطويلة على الجانبين واحدة من تسريحات الشعر المميزة، والتي تلقى إقبالا كبيرًا، لأنها تمنح مظهرًا جذابًا للغاية.

2- تسريحة الأطوال غير المتكافئة

وتقول خبيرة التجميل ومصففة الشعر أيضًا، إن هذه التسريحة تداري عيوب الوجه بصورة كبيرة، خاصة مع المتقدمات في العمر، إلى جانب منحها مظهرًا جذابًا للغاية أيضًا.

3- تسريحة الشعر القصير المرفوع لأعلى

يمكن أن تؤدي تسريحة الشعر هذه إلى جعل خيوط مرحلة الشيخوخة تبدو وكأنها أصغر سنا، كما أنها تتناسب مع العديد من المناسبات.

4- تسريحة شعر الكتف

كما تجعل هذه التسريحة الوجه يبدو أكثر شبابية، وتعد من التسريحات العصرية للغاية.