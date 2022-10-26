الامارات | 190 فعالية وورشة «كوميكس» في «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع ركن الكتب المصورة (الكوميكس) عشاق ومحبي الكتب والقصص المصورة، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في أكثر من 190 فعالية وورشة عمل متخصصة، يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا.

وتتنوع ورشات العمل بين 16 موضوعاً، تركز على صناعة القصص المصورة في العالم العربي، بهدف تعزيز مهارات الجيل الجديد بجميع تقنيات الرسم والألوان وتركيب الصور وإسناد القصة إلى حبكة مميزة وجذابة، وغيرها الكثير.

تهدف ورشة «الرموز الرقمية NFT» إلى تعليم طريقة إنشاء الرسومات، وتحويلها إلى رموز رقمية، وتركز ورشة «استكشاف الشخصيات» على كيفية ابتكار الشخصية، وتحسين تفاصيل ملامحها ووضعياتها وتعبيرات وجهها، بينما سيتعرف المشاركون خلال ورشة «الرسم التقني (التشيبي)» إلى أسلوب مبتكر ومختصر لرسم الشخصية.

ويتعلم المشاركون في ورشة «ابتكار شخصية» أساسيات رسم الشخصيات، ويتعرفون في ورشة «حبكة القصص المصورة» إلى أهم العوامل التي تجعل أحداث القصة أكثر تشويقاً، إلى جانب مفهوم البطل الشكسبيري التراجيدي ونظرية الجبل الجليدي.

وتشرح ورشة «رسم متحرك» أساليب تحريك الرسوم المنجزة مسبقاً باستخدام برنامج «بروكرييت-Procreate»، بينما ستركز ورشة «قصص الأربع لوحات» على كيفية ابتكار قصة بتقنية الـ«أربع لوحات» المعروفة في اليابان باسم «يونكوما»، وفي الغرب باسم «السلاسل الهزلية المصورة».

وصمن الورش تركز ورشة «تركيب اللوحات» على أهم الطرق المبتكرة لتضمين عناصر القصة في الرسومات، وتستعرض ورشة «قصة ولوحة» طرقاً للرسم بطريقة بسيطة وجذابة، وتعرّف ورشة «قصة رقمية مصورة» بكيفية ابتكار القصص الرقمية المصورة (كتاب إلكتروني للقصص المصورة) باستخدام تطبيق بروكرييت.

كريم عبدالعزيز في ضيافة المعرض

سيكون جمهور الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب على موعد مع النجم المصري كريم عبدالعزيز، حيث يتحدث يوم السبت (12 نوفمبر) في جلسة حوارية في قاعة الحفلات، يشاركه فيها الروائي أحمد مراد، ويتحدثان خلالها عن مسيرتهما الفنية، ويناقشان كواليس مشاركتهما في أبرز أعمالهما السينمائية والدرامية.

ويمكن لزوار المعرض أن يتعرفوا إلى كواليس التجربة الفنية الغنية للممثل كريم عبدالعزيز، وكيف أسهمت تربيته على يد والده المخرج الكبير وصاحب الباع الطويل في تاريخ السينما المصرية محمد عبدالعزيز، في اختياره طريق الفن والتخصص في الإخراج، إلى جانب اختياره المشاركة في أعمال سينمائية وروائية مأخوذة عن روايات معروفة، مثل «الفيل الأزرق».

ويكشف المؤلف والسيناريست أحمد مراد لجمهور المعرض بعض التفاصيل والأسرار الكامنة وراء تجاربه الناجحة في كتابة مجموعة بارزة من الروايات التي تحولت معظمها إلى أعمال درامية عربية.