الامارات | حمدان بن محمد «مع الأبطال»

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد «مع الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من الصور خلال استقبال عدد من أبطال الفنون القتالية. وتضمنت الصور التي نشرها سموّه على حسابه في «إنستغرام» لقطات مع بطل الفنون القتالية إسلام ماخاشيف، والبطل السابق حبيب نور محمدوف، وعلّق سموّه على الصور قائلاً: «مع الأبطال».
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