الامارات | وثائقي يرصد تجربة دبي في تصميم المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل سلسلة وثائقية جديدة بعنوان «دبي مدينة المستقبل»، بالشراكة مع منصة «فري ثينك» العالمية، بهدف تسليط الضوء على تجربة دبي في تصميم المستقبل، وتوثيق قصة نجاحها وجهودها الرائدة في توظيف التكنولوجيا لصناعة مستقبل أفضل للإنسانية.

وتستعرض الحلقة الأولى من هذه السلسلة التي تضم ثلاث حلقات مدة كل منها سبع دقائق، أبرز مشاريع تطوير تطبيقات الطائرات بدون طيار في دبي واستخدامها في خدمات التوصيل.