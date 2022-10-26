الامارات | «سيتي ووك» تستعد لبداية موسم حافل.. 24 عرضاً حياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد «سيتي ووك»، الوجهة العصرية المفتوحة في الهواء الطلق، لاستضافة زوارها خلال موسم شتوي متميز، تقدم خلاله مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية خلال فعالية «سيتي ووك Unplugged»، يتخلله مهرجان موسيقي يتضمن 24 عرضاً حياً لمجموعة من الفنانين الأكثر شهرة والمواهب الصاعدة في المنطقة.

ويهدف المهرجان، الذي يقام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، إلى إتاحة الفرصة لعشاق وهواة الموسيقى للاستمتاع بعروض في الهواء الطلق، ستشهد تحول منطقة النافورة إلى مسرح ينبض بالحياة، ويستضيف مجموعة ديناميكية من المطربين والمنسقين الموسيقيين والفرق من كل أنحاء المنطقة.

ويتصدر فنانون بارزون المشهد، بمن في ذلك حلا الترك، وعلاء وردي، ورولا قادري وفرقة «حرقة كرت»، وألين لحود، وبيغ سام، وليا مخول، ونوتسا بوزالادزه، الذين سيتألقون خلال نهاية الأسبوع. وستشمل العروض الافتتاحية «دي جي» سعيد مراد، و«جين غيتز»، و«ألفي»، و«دي جي موي»، ودانييل صايغ، و«دي جي بينك»، فيش، وهالواي بويز، وجاد والفرقة، وجولاي والفرقة.

بينما تضم قائمة الفنانين المشاركين الذين سيقدمون عروضاً مميزة كلاً من إيريني، و«مارو آند ذا باند»، و«زيرو فانكس»، وسوزي غانم، و«توك أوف ذا تاون»، وألينا بوسترا، وجندي وأمجد شاكر. وتدعو «سيتي ووك» الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بأمسيات على أنغام الموسيقى في المدينة، ودعم المواهب المحلية، التي ستدهش قدراتها الجمهور، إلى جانب العروض الترفيهية.

ستشمل المتعة هواة التصوير كذلك. يمكن لجميع عشاق التصوير الهواة والخبراء، عرض مهاراتهم عبر الجدران الفنية باستخدام هاشتاغ CityWalkUnplugged#، والحصول على فرصة الفوز بساعة آبل الذكية كل أسبوع.