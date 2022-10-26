الامارات | معرض عن العائلة المالكة البريطانية في نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نحو شهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يفتح معرض كبير عن الأسرة المالكة البريطانية أبوابه في متحف الميتروبوليتان في نيويورك.

وسيركز معرض «أسرة تيودور: الفن والفخامة في عصر النهضة بإنجلترا» على تحوّل الفنون في الفترة بين 1485 و1603 بداية من الملك هنري السابع إلى الملكة إليزابيث الأولى.

وسيتم عرض أكثر من 100 قطعة، بما في ذلك دروع الفرسان والسجاد والشمعدانات واللوحات، وكذلك بعض أبرز بورتريهات الملوك، مثل هنري السابع وماري الأولى.