5 نصائح مهمة لحماية بشرتك من الجفاف في الشتاء.. تجنبي الاستحمام بالماء الساخن

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع دخول فصل الشتاء تتعرض العديد من الفتيات والسيدات لمشكلات جفاف البشرة وغيرها من الأزمات الأخرى، التي تعرقل المظهر الجمالي للجلد خاصة منطقة الوجه، لذلك عادة ما تتجه الأنظار نحو البحث عن طرق وحلول لمعالجة هذه الأمور، ومحاولة الحفاظ على صحتها ونضارتها.

ولحماية البشرة من مشكلة الجفاف خلال فصل الشتاء، قدمت صحيفة «تايمز» الهندية، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على عنايتها في أيام الطقس البارد.

1- تجنب الاستحمام بالماء الساخن

يعد الاستمتاع بحمام الماء الساخن من العادات الشائعة خلال أشهر الشتاء القارصة، ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تكون ضارة بصحة بشرتك، إذ أنها تدمر حاجز الدهون الطبيعي للبشرة ما يؤدي إلى جفاف الجلد، ما أكدت عليه أيضًا الدكتورة هبة منصور، استشاري أمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«هن».

ونصحت أنه يمكن الاستحمام بالماء الساخن لكن لوقت قصير وعدم التعرض له كثيرًا، ويفضل استخدام حمام الزيوت المرطبة قبيل الاستحمام، وذلك حتى تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد التي قد يفقدها بسبب الماء الساخن.

2- استخدام واقي الشمس

على الرغم من أن أشهر الشتاء لا تشهد حرارة عالية من أشعة الشمس المركز على عكس أجواء فصل الصيف، إلا أن هذا يعني التوقف عن استخدام واقي الشمس، وذلك حتى التجنب لتعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

3- الحفاظ على رطوبة البشرة

يجب أيضًا تناول كميات كبيرة من المياه، وذلك حتى تحافظي على رطوبة بشرتك، وكذلك لتعزيز الدورة الدموية داخل الجلد.

4- ترطيب بشرتك

من المهم أيضًا استخدامك للمرطبات المناسبة لبشرتك بشكل يومي، وذلك لمنحها الرطوبة التي تحتاجها.

5- اتباع نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي الصحي أحد أكثر الجوانب التي يجب الزيادة من شأنها في روتين العناية بالبشرة الفعال، إذ تساعد الفواكه والخضروات على توفير العناصر الغذائية الأساسية للجسم والجلد.