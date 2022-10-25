ماذا يحدث لجسم المرأة عند التعرض للحزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

النساء أكثر تأثرًا من الرجال عند التعرض للمواقف المثيرة للحزن، وسريعًا ما يجهشن بالبكاء، ويؤثر على صحتهن بشكل سلبي، كما يلي:

ضربات القلب

يتسبب الشعور بالحزن الشديد على معدل ضربات القلب، حيث يمكن أن ترتفع لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وغالبًا ما يكون بسبب القلق أو إفراز الكورتيزول أو ما يسمى بهرمون التوتر، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "webmd".

متلازمة القلب المكسور

التعرض للفقد أو الصدمة المفاجئة يمكن أن ينتج عنها رعشة قوية في المشاعر، وينتج عن ذلك تحفيز الهرمونات التي تؤدي إلى الشعور بألم حاد في الصدر، وصعوبة في التنفس، كما يمكنها أن تعيق ضخ الدم جيدًا إلى القلب، وبالتالي تزيد من خطر النوبات القلبية.

ضعف جهاز المناعة

تشير بعض الأدلة إلى أن الحزن يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة جسمك في محاربة العدوى والأمراض، خاصةً إذا استمر لفترة طويلة، لذا يكون الضروري التواصل مع الطبيب النفسي لمساعدتك في التعامل مع حزنك.

التورم

قد يحدث التورم، بسبب اعتقاد الجهاز المناعي بوجود شيء داخل الجسم يشكل تهديدًا على الصحة، مما يؤدي إلى انتفاخ بعض الأنسجة، وتكمن خطورة الاستجابة المفرطة للجهاز المناعي في احتمالية أن يسبب الإصابة بأمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري والربو، وبحسب بعض الأدلة العلمية، يتسبب الحزن في زيادة مستويات الالتهابات في الجسم، يمكن للرياضة والطعام الصحي السيطرة عليه وتجنب مخاطره.

اضطرابات النوم

يتسبب الحزن في التأثير على صحة نومك التي يحتاجها الجسم والعقل، حيث تظهر في عدم القدرة على النوم، أو قد تستيقظ كثيرًا في الليل أو تنام لفترة زمنية طويلة، ما يتسبب في شعورك بالتعب المستمر، وعدم القدرة على إتمام وظائفها اليومية.

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