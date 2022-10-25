ضربت مصر قبل ساعات.. ماذا تفعل أثناء البرق لحماية نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح خفيفة ومتوسطة وغزيرة مصحوبة ببرق ورعد وحبات برد ببعض المناطق.

في هذه الأجواء الباردة، يجب عليك اتباع خطوات السلامة أثناء حدوث البرق، وفقًا لما ذكره المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

- تجنب لمس الماء

يجب الابتعاد عن الماء نهائيًا، سواء بغسل اليدين أو تنظيف الأطباق أو الاستحمام، أثناء حدوث العواصف الرعدية، لأن البرق قد ينتقل إلى المياه عبر المواسير الموصلة له.

- المعدات الإلكترونية

ضرورة الحرص على عدم استخدام أي شيء متصل بالتيار الكهربائي، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها، حيث يمكن للبرق أن ينتقل عبر الأنظمة الكهربائية، أو أي أسلاك أو قضبان معدنية في الجدران أو الأرضيات الخرسانية، لذا يفضل تجهيز المنزل بأجهزة للحماية من زيادة التيار الكهربائي في المنزل بالكامل.

- الإبتعاد عن الأبواب والنوافذ

يجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب والشرفات، وضرورة التأكد من عدم الاستلقاء على أرضيات خرسانية أو تتكئ على جدران خرسانية أثناء عاصفة رعدية، لتجنب خطر الصواعق، لأن البرق يمكنه أن ينتقل من خلال أي أسلاك أو قضبان معدنية في الجدران أو الأرضيات الخرسانية.

- تجنب الهواتف السلكية

الهواتف السلكية ليست آمنة للاستخدام أثناء عاصفة البرق والرعد، فمن الآمن استخدام الهواتف اللاسلكية أو الخلوية فقط.