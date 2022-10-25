أفضل الطرق لتنظيف ما تحت أظافرك والحفاظ عليها بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، لا تزال الأوساخ تشق طريقها إلى زوايا وشقوق أظافرنا.

في كثير من الأحيان، يوجد أكثر بكثير من مجرد الأوساخ التي يمكن العثور عليها تحت أظافرنا.

وفي دراسة نشرت عام 2017 في المجلة الدولية لعلم الأحياء الدقيقة والعلوم التطبيقية، وجد أن 100٪ من جميع الطلاب المشاركين البالغ عددهم 20 طالبًا لديهم بكتيريا كامنة تحت أظافرهم، بما في ذلك تلك المسؤولة عن عدوى المكورات العنقودية، وفق ما نقل موقع "Healthline".

بالإضافة إلى الأوساخ والبكتيريا، يمكن أيضًا العثور على الفطريات وخلايا الجلد الميتة التي تحتل المساحة الموجودة أسفل أظافرنا.

من خلال الحفاظ على أظافرنا نظيفة، يمكننا المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، كما تلاحظ، ولكن ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن نظافة الأظافر ليست شيئًا يتم تنفيذه بشكل متقطع، بل على أساس يومي، بالإضافة إلى التشذيب المنتظم، يجب العناية بالجوانب السفلية لأظافرنا أثناء كل جلسة غسل يدوي، بالطبع، أهم مكونين في أي تنظيف للأظافر هما الصابون والماء، ومع ذلك، هناك بعض الجدل بين خبراء الصحة حول ما إذا كان ينصح باستخدام فرشاة الأظافر أم لا.

إيجابيات وسلبيات فرشاة الأظافر:

أولاً وقبل كل شيء، ينصح مركز السيطرة على الأمراض ( CDC ) بتعقيم أي أدوات للأظافر قبل الاستخدام، مثل فرشاة الأظافر، فبعض الناس يجدون فرشاة الأظافر مفيدة للوصول إلى تلك المناطق الصعبة والأعمق تحت الظفر.

تأكد من تنظيف الفرشاة قبل الاستخدام وبعده وتركها لتجف تمامًا للمساعدة في الحماية من نمو البكتيريا.

وكبديل للأطفال، يقترح استخدام فرشاة أسنان ناعمة، والتي قد تكون أسهل على أظافرهم.

أخبرت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة دانا ستيرن، المتخصصة في صحة الأظافر، مجلة "وومن هيلث"، أنه قد يكون من الأفضل التخلي عن فرشاة الأظافر تمامًا.

تقول الدكتور ستيرن: "نظرًا لعدم إمكانية تعقيمها، فإن لديها القدرة على إيواء البكتيريا باستمرار"، وتقدم حلاً بديلاً لتنظيف الأظافر، قائلة "إن حفر أظافرك في قطعة من الصابون الأبيض في الحمام يساعد على إزالة الأوساخ ويجعل أظافرك أكثر بياضًا".

بالإضافة إلى الحفاظ على الجوانب السفلية من أظافرك نظيفة وبراقة، استخدم منتج لتقوية الأظافر على أساس أسبوعي، والترطيب بانتظام، وارتداء قفازات العمل الواقية، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات للمساعدة في الحفاظ على أظافرك قوية وصحية.

نساء يجب عليهن الخضوع لفحص سرطان الثدي حتى دون أعراض.. هل أنت منهن؟

بعد تحذير "الأرصاد".. نصائح لا تغفلها أثناء الطقس المتقلب

طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟