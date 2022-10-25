منها تحسين المزاج.. ماذا يحدث في جسمك عند تناول حبة من الرمان يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك عديد من الفوائد الصحية عند تناول الرمان يوميًا ومن أكثر الفواكه ذات الفوائد العديدة للجسم والصحة، لاحتوائها على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، والمركبات النباتية التي يندر وجودها في غيرها من الفواكه والأطعمة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الفوائد الصحية لتناول حبة من الرمان وفقا لموقع"indiatimes"

1- الوقاية من الإصابة بالسرطان

الرمان من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة القوية ومركبات الفلافونويد التي لها دور رئيسي في محاربة السرطان، كما يوجد العديد من الدراسات حول فوائد الرمان للوقاية من السرطان.

2- حماية أمراض القلب والشرايين

يساعد الرمان في خفض الكوليسترول الضار والدهون في الشرايين، والذي يعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، حيث أظهرت دراسة استمرت لمدة 4 أسابيع، كما شملت 51 شخص يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، واستخدام 800 ملغ من زيت بذور الرمان يومياً ساعد في تخفيض نسبة الدهون الثلاثية بشكل كبيرة.

3- تقليل ضغط الدم

يساعد شرب عصير الرمان يومياً في خفض ضغط الدم المرتفع، نتيجة خصائص الرمان المضادة للأكسدة وفوائده في تقليل عوامل خطر تصلب الشرايين.

4- يحسن الذاكرة

تم إجراء دراسة حيث أن الأشخاص لديهم مشكلة في ذاكرتهم تم إعطاؤهم 237 مل من عصير الرمان كل يوم، وبعد فترة زمنية معينة، لوحظ الكثير من التحسن في ذاكرتهم ، وتناول الرمان يمكن أيضًا أن يمنع مرض الزهايمر.

5- يحسن المزاج ويقلل التوتر

يساعد الرمان أيضًا في تقليل الإجهاد النفسي الذي تمر به في حياتك الشخصية والمهنية،وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كوين مارغريت ، فإن الأشخاص الذين شربوا عصير الرمان لديهم مستويات أقل من هرمون الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر الذي يزداد في ظل المواقف العصيبة.

6- يسهل عملية الهضم:

ويخفض نسبة الكولسترول في الدم، ويخفف من الآلام المعوية، ويحرق دهون الجسم، ويحسن المزاج، ويعالج الاكتئاب والخمول والكسل، ويقوي جهاز المناعة، ويعوق نمو الخلايا السرطانية، وينظف الاوعية الدموية، مفيد للحامل وصحة الجنين، كما يقي من الاصابة بالتهاب البروستاتا، ويعالج الضعف لدى الرجال والنساء أثناء العلاقة الزوجية.

ما أضرار الرمان؟

- يمكن أن يسبب الرومان حساسية لدى بعض الأشخاص لذا يجب استشارة الطبيب من قبل هؤلاء قبل التناول.

- يتسبب الرمان في ارتفاع نسبة السكر بالدم عند الإفراط فيه، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

أعراض حساسية الرومان

الحكة، والانتفاخ، ورشح الأنف وسيلانه، وضيق التنفس.

الأشخاص الممنوعين من تناول الرمان

المصابون بانخفاض في ضغط الدم فقد يؤدي شرب عصير الرمان إلى خفض ضغط الدم بشكل بسيط، وبالتالي فإنّ شرب هذا العصير من قِبل المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات ضغط الدم قد يزيد من خطر انخفاضه لديهم.

هل هناك فوائد لتناول الرمان على الريق

لا توجد دراسات ومعلومات تبين فائدة استهلاك الرمان على الريق.

هل هناك فوائد خاصة بالرمان للأطفال؟

لا توجد دراسات ومعلومات تبين فوائد خاصة لاستهلاك الرمان من قِبل الأطفال.

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