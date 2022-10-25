أفضل صيغ دعاء لشفاء الأم المريضة.. «لا تريني فيها بأسا يبكيني»

القاهرة - سمر حسين - ماما

دعاء لشفاء الأم واحدة من عمليات البحث التي تلقي اهتمام العديد من مستخدمي المحرك العالمي الشهير «جوجل»، وذلك رغبة في التعرف على أفضل صيغ للتضرع بالدعاء للأمهات في أوقات المرض والشدة، وطلب رفع البلاء عنها من الله سبحانه وتعالى، وهو مجيب في كل وقت وحين، فيقول في كتابه العزيز: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

وهناك العديد من الصيغ التي يمكن من خلالها التضرع بأفضل دعاء لشفاء الأم، وذلك حسب ما أوردت دار الإفتاء المصرية، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أفضل صيغ الدعاء لشفاء الأم

وكان أوضح الدكتور عويضة عثمان، أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من أفضل أمور الدعاء لشفاء الأم، أن يضع المريض يده على المنطقة التي يستشعر الألم بها، ويردد بسم الله 3 مرات، ومن ثم يقول العبد المريض: «أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» 7 مرات.

كما يمكن الدعاء بالشفاء للأم بهذه الصيغ من الأدعية، وهي:

- اللهم ألبس أمي ثوب العافية، ولا تريني فيها بأسًا يبكيني.

- اللهم احفظ أمي بعينك التي لا تنام، واحميها من كل مكروه وسوء.

- اللهم اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا.

- اللهم يارب خذ بيدها، وارحمها برحمتك الواسعة، فأنت رجاؤها وثقتها.

- يا كاشف الهم، اكشف عن أمي كل همومها وآلامها.

- اللهم هون على أمي كل ألم تشعر به، واجعله في ميزان حسناتها يا الله.

- يارب أدعوك بكل اسم هو لك، أن تشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا يارب العالمين.

- يارب ارحم والدتي برحمتك، وألبسها ثوب الصحة والعافية.

دعاء لشفاء الأم في يوم الجمعة

ويعد الدعاء يوم الجمعة من أفضل أوقات التضرع للمولى عز وجل بكل ما تطلبه النفس، ويمكن الدعاء للأم المريضة بالشفاء بمختلف صيغ الدعاء، والتي من بينها أيضًا:

- يارب إن أمي مسها الضر ولا تملك من نفسها شيئًا، فارحمها برحمتك من كل ألم أو تعب.

- اللهم خذ بيد أمي، واحرسها بعينك التي لا تنام، وأمددها بالعافية يارب العالمين.

- يا مفرج الكرب، أفرج كرب أمي، واعفو عنها وارحمها برحمتك.

- يارب إن أمي لم تحرمنا شيئًا، فلا تحرمها من عافيتها ورد عليها صحتها، ولا ترينا فيها أي مكروه.