تفاصيل إطلاق أول موقع للطلاق في تونس.. «انتهى ببلاغ وتعطيل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردود فعل واسعة أثارها مؤخرًا، إعلان بشأن التخصص في تسهيل إجراءات عمليات الطلاق لأول مرة في الأراضي التونسية، وكذلك الوطن العربي، وذلك نظرًا لما تشهده البلاد من معدلات طلاق مرتفعة بين العديد من الأزواج.

تفاصيل إعلان الموقع المتخصص في شؤون الطلاق

ووفق ما ذكرت وكالة «روسيا اليوم» شهدت العديد من شوارع العاصمة التونسية تعليق لافتات إعلانية، حملت الإعلان عن أول موقع رسمي متخصص في شؤون الطلاق، والذي جاء عنوانه التعريفي «طلاق.. القرار قرارك، واحنا علينا الإجراءات».

وجرى الإعلان عن الموقع بأنه متخصص في تقديم الخدمات الاستشارية لتسهيل الإجراءات الخاصة بحالات الطلاق الواقعة بين العديد من الأزواج داخل الأراضي التونسية.

تقديم بلاغ بقفل الموقع الخاص بالطلاق

وسرعان ما أثار خبر إطلاق الموقع الرسمي الخاص بشؤون الطلاق حالات من الجدل بالبلاد، حتى تقدمت عمادة المحامين ببلاغ رسمي ضد هذا الموقع والقائمين عليه، حيث جاء في البيان الرسمي لعمادة المحامين بتونس: «يعلم عميد المحامين أنه وعلى إثر معاينة وجود لافتات إشعارية بالشوارع والأنهج العامة، يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها، وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليًا ومدنيًا وجزائيًا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين».

وسرعان ما لاقى هذا البيان حفاوة العديد من المواطنين بما تقدم به عميد المحامين ضد الموقع الخاص بالطلاق، وبالفعل جرى أخذ الخطوات في وقف إطلاقه وتعطيل عمليات الدخول له.