درجات المانكير باللون الزهري بمناسبة أكتوبر الوردي..«تألقي بألوان هادئة ومنعشة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منذ بداية أكتوبر تبدأ الاحتفالات بمحاربات سرطان الثدي، فالجميع يحرص على رفع شعارهن المميز بالإضافة إلى ذلك تطبيق اللون الزهري بدرجاته على جميع الإعلانات والملابس في الدول الأوروبية والعربية، تعبيرًا عن الدعم الذي لا ينقطع ويتجدد بحلول كل أكتوبر لكل المحاربات.

وبالنسبة لعلامات الموضة هناك درجات اللون الوردي اللافتة في ماركات المانكير العالمية الفرنسية مثل ماك أو «o.p.i»، تتراوح درجاته ما بين النعومة واللمعان لكنها تتناسب مع كل درجات البشرة.

مناكير زهري زاهي من ماك Mac

يعتبر هذا المناكير الزهري الزاهي من الدرجات المنتشرة مؤخرًا، لأنه مناسب لجميع ألوان البشرة من دون استثناء، فما أن تضعيه على أظافركيمنجك الشعور بالسعادة والتفاؤل لتكوني بكامل النشاط والحيوية على مدار اليوم؟

ويمكن رسم الأشرطة الوردية أو علامة سرطان الثدي على الأصابع بعد طلاء الأظافربه، وهو من أنواع المناكير الزهري التي يمكنك اعتمادها كل يوم، وبإمكانك أيضاً أن تنسقي معه أحمر شفاه زهري زاهي أو اللون الأحمرلإطلالة أكثر جاذبية، وفقًا لموقع «nailconmedia» البريطاني.

مناكير زهري فاتح ولامع من أو.بي.آي O.P.I

المانكير اللامع من ماركة «o.i.p» الفرنسية من الدرجات المميزة في أكتوبر الوردي، لأنه بالإضافة إلى لونه المميز يوفر لأظافرك تغطية زهرية كريمية فاتحة ولامعة لمظهر أظافر طبيعي أنيق وجذاب، ويناسب البشرة السمراء ويمنحها إشراقة طبيعية ويجعلها تبدو أفتح، بإمكانك اعتماد طبقتين منه على الأظافر.

مناكير زهري حيوي من مورجان تيلور Morgan Taylor

يعتبر مانكيرمورجان تايلور من الدرجات الداكنه للون الوردي، يتميز بلونه المفعم بالحيوية والذي يبدو مذهلاً على جميع درجات البشرة الفاتحة والداكنة، مستوحى من الأحجار الكريمة والأحجار الخام واللآلئ المضيئة، كما أن تركيبته تدوم على الأظافر لعشرة أيام وأكثر، ويأتي بفرشاة تساعد في تطبيق سلس ودقيق.

مناكير زهري كلاسيكي من زويا Zoya

ماركة مناكير زويا الزهري واحدة من العلامات الناعمة التي تتناغم مع جميع ألوان البشرة، يوفر للأظافر لمسة نهائية دقيقة للغاية بسبب تركيبته الكريمية التي تدوم لعدة أيام لتبقى الأظافر أنيقة وجذابة.