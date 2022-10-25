أكلات مفيدة للحامل من الشهر الأول حتى الثامن.. منها العدس والسمك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتبع الكثير من السيدات الحوامل، نظامًا غذائيًا صحيًا خاصًا بها؛ كي يتمتع أطفالهن بصحة جيدة وحتى لا تفقد الأم الكثير من الفيتامينات والمعادن؛ ما يساهم في أن تكون عملية الولادة سلسة وسهلة.

وفيما يلي أكلات للمرأة الحامل، بحسب تصريحات تليفزيونية للدكتور محمد رفعت، طبيب الأطفال، وموقع هيلث لاين الطبي المتخصص.

أكلات مفيدة للحامل في الشهر الأول إلى الشهر الثامن

للمرأة الحامل أن تحرص على تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، وهي العدس، والبرتقال، والحبوب الكاملة، وكذلك الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والأسماك المعلبة وفول الصويا، كما أن تناول المزيد من الأسماك مفيد للغاية ولكن باستثناء تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مثل التونة.

يجب للمرأة الحامل أن تتناول الخضروات بجميع أشكالها وأنواعها خاصة الداكنة، وكذلك الفواكه المشكلة ولكن تجنب تناول كمية كبيرة من السكريات، بالإضافة إلى تلك الأطعمة التي تحتوي على الألياف.

من الطبيعي أن تزداد السعرات الحرارية اليومية من 300 إلى 3000 سعر حراري، ويجب تجنب تماما تناول الوجبات السريعة، لأنها مليئة بالدهون المشبعة وخطر على صحة القلب وتسبب ضيق في التنفس، بينما تعاني تلك المرأة من هذا العرض نسبيا خلال الحمل.

ينصح كذلك بتناول الحبوب الكاملة وحفنة من المكسرات يوميا والحرص على تناول اللبن، والموازنة بين البروتينات والنشويات بشكل عام.