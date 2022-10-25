8 خطوات أساسية يجب اتباعها يوميا لفقدان الوزن.. «المياه والمشي حل سحري»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى الكثير من الأشخاص لفقدان الوزن، من خلال اتباع نظام غذائي صحي فقط، بدون السير على تعليمات أساسية في الحياة اليومية لتساعدهم على حرق الدهون والوصول لهدفهم.

وتقدم الدكتورة أميرة جمال، أخصائية علاج السمنة والنحافة عبر «هن»، أهم الخطوات لفقدان الوزن بجانب اتباع النظام الصحي الغذائي، حتى يشعر الشخص بنتيجة أسرع وأفضل.

أهم الخطوات الأساسية لفقدان الوزن

- تناول 2 لتر مياه في اليوم على الأقل لأنها تعمل على زيادة معدل الحرق وكذلك تقليل الشهية، ويمكن شرب المياه على مدار اليوم وكوب قبل تناول الوجبات.

- العمل على تثبيت مواعيد لتناول الوجبات الأساسية في اليوم، ويفضل أن تكون وجبة الإفطار في الساعة 9 صباحا والغذاء 3 مساء والعشاء 7 مساء.

- تجنب السهر تماما.

أخصائية السمنة: بلاش تشغل وقت فراغك بالأكل

- البُعد عن تناول الطعام قبل النوم أو في وقت متأخر من الليل حتى لا يتحول إلى دهون كون معدل الحرق ليلا يكون ضعيفا.

- عند الشعور بالجوع يمكن تناول السناكس من الخضروات أو ثمرة فاكهة.

- شرب المشروبات الساخنة من الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء أو الأعشاب لزيادة معدل الحرق.

- عدم ربط وقت الفراغ بالأكل أي لا يعني أن الشخص لديه وقت فراغ بالذهاب لتناول الطعام لذا يفضل التفكير في عمل شيء آخر مفيد.

- الحرص على ممارسة الرياضة سواء المشي السريع أو الركض المتوسط أو قيادة الدراجات أو التمارين والرقصات أو السباحة، لزيادة معدل حرق الدهون.