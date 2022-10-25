إذا كان شريك حياتك برج العقرب.. إليك الهدايا المناسبة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يوافق عيد ميلاد أشخاص برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر، ما يدفع العديد من المقربين منهم يرغبون في معرفة الهدايا المحببة لهم، ذلك ما سنعرفه في السطور التالية.

في البداية تعرف على أهم مميزات برج العقرب، وفقًا لما ذكره موقع pinkvilla.

الشجاعة

يعتبر مواليد برج العقرب من الأشخاص التي يمكنها أن تعرض حياتها للخطر من أجل أحبائهم، كما يستطيع إنجاز كافة المهام التي تتطلب شجاعة وخاصًة عندما يتعلق الأمر بمساعدة أسرهم وأصدقائهم وأحبائهم لن يتردد ثانية.

لديهم تصميم قوي

واحدة من السمات الإيجابية لشخصية برج العقرب هي أنهم مصممون على تحقيق أهدافهم، بمجرد أن يعرفوا أنهم يريدون شيئًا ما، يسعون إليه بكافة الطرق ولا يعيقهم شيء، بالإضافة إلى التركيز الكبير على أهدافهم التي من خلالها يمكنهم دائمًا تحقيق أحلامهم.

الإخلاص

يتميز مواليد برج العقرب بالولاء والإخلاص الزائد للأشخاص المجاورين لهم، مع العلم قد تحتاج بذل الكثير من الجهد لكسب ثقة مواليد برج العقرب، ولكن بمجرد أن تكسبها، سوف يكرسون أنفسهم لك تمامًا.

وحسبما ذكر خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، خاص بالهدايا المناسبة لمواليد برج العقرب من الرجال والنساء تشمل ما يلي :

أوضح صبحي، أن برج العقرب يحكمه المريخ الذي يعد كوكب المغامرة والقوة والبحث عن التحديات، ما يجعل مواليد برج العقرب يمتازون بالاصرار والعزيمة والقوة على تجاوز التحديات، لذا تعتبر الهدية المناسبة لأشخاص العقرب يجب أن تكون ذات قيمة ولها أهمية ليست مجرد هدية.

رجل العقرب

تعد الهدية المناسبة لهم، التي تكون ذات منفعة له في حياته أو في عمله فتكون لها أثر كبير عليه وتشعره بالسعادة.

انثى العقرب

تعشق أنثى العقرب الهدايا المتميزة، والتي تجعلها ترى حب الشخص المقدم لها الهدية بشكل واضح، كما تنجذب نحو الهدايا التي لها طابع قيم حيث تشعرها بأنها تليق بها.

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