طفل عمره عامين كاد يفقد حياته بعد تناول هذه الثمرة.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تعرض طفل إلى الاختناق خلال تناولها ثمرة تفاح، وحاولت والدته إزالة قطعة صغيرة كانت عالقة في حلقه، وباتت محاولتها في الفشل وتركته مرعوبة بعد عدة صفعات على ظهره فشلت في خروج القطعة العالقة، وذلك وفقًا لما ذكره صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الأم التي تدعى آشلي جونسون إنها أعطت طفلها البالغ عامين، بعض شرائح التفاحة، ومن ثم استدارت وسمعت صوت صرخة غريبة منه، وكان يسير نحوها ويرفع ذراعيه لأعلى راغبًا في أن يتم رفعه، وكان وجهة باللون الأحمر ويحاول السعال، حتى أنه سعل بالفعل بشكل شديد وبغزارة.

دفع هذا الأمر عاملة التنظيف لطلب سيارة الأسعاف، وخلال ذلك الوقت بدأ الطفل في الاختناق وواصل والده تايسون هودج، في محاولة إجراء الإسعافات الأولية لإنقاذه، وسرعان ما وصلت الإسعاف وتم نقل الطفل إلى المستشفى.

فور وصوله، تم عمل أشعة سينية أن قطعة صغيرة من التفاح ظلت عالقة في الرئة، وفشل الأطباء في مستشفى كوينزلاند بأستراليا، من إزالتها خلال العملية التي استغرقت 90 دقيقة، لذلك تم تخدير الطفل، الذي بدأ يتحول إلى اللون الأزرق، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ذكرت آشلي، أن قبل دخوله إلى العملية قبل لنا إن الأمر قد يستغرق ما بين 30 إلى 60 دقيقة، ولكننا انتظرنا إلى ما يقرب من 90 دقيقة، والقلق كاد أن يقتلنا ثم أبلغونا أنهم لا يستطيعون إخراج التفاحة من رئته.

ثم تم نقل الطفل ديكلان عبر إسعاف جوي إلى مستشفى آخر في بريزبين، ليتم فحصه من قبل المتخصصين الذين تمكنوا في النهاية من سحب قطعة الفاكهة، وتلقيت الأم مكالمة هاتفية بعد نحو ساعة تخبرها بأنهم أخرجوا التفاحة من رئته، وأنه بدأ في التعافي، ما جعلها تشعر بالارتياح لسماعها بتحسن حالته الصحية، ومن ثم توجهوا إلى المنزل لأنه لا يحتاج إلى البقاء على جهاز تنفس اصطناعي بعد الآن.

لذا تشجع الأم آشلي، الأهل على تعلم كيفية إجراء الإسعافات الأولية للاختناق وتذكر طلب المساعدة الطبية على الفور إذا بدأ الطفل في الاختناق.

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