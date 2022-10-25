سرطان الثدي.. احذروا هذه الأعراض الغريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي تواجهها النساء في العالم، لذلك فمن المهم معرفة الأعراض التي تكشف الإصابة.

وبالتزامن مع أكتوبر شهر التوعية ضد سرطان الثدي حول العالم، نستعرض أغرب الأعراض التي يمكن أن تكشف الإصابة، وفقا لموقع timesofindia.

وجود كتلة صلبة حول الثدي

ألم في الحلمة أو الثدي.

إفرازات الحلمة أو تراجعها (عندما تنقلب الحلمة إلى الداخل بدلاً من أن تكون للخارج).

انتفاخ الثدي أو أجزاء منه حتى لو لم يكن هناك تكتل.

الجلد يبدو مثل قشر البرتقال.

تضخم الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو بالقرب من عظمة الترقوة.

تغير جديد في حجم أو شكل أو قوام الثدي أو حلمة الثدي بالمقارنة بالناحية التانية.

نصيحة مهمة

في حالة ملاحظة ظهور أي من الأعراض السابقة أو أي تغيير غير طبيعي في الثدي، فيجب التوجه فورا للفحص عند الطبيب أو المستشفى.

14 فائدة وضرران لـ بيض السمان.. وإليك الكمية المناسبة

تظهر أثناء دخول المرحاض.. العلامة الأولية لسرطان البنكرياس

ما المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لمحاربة العدوى؟

قبل الإصابة بأسابيع.. 40% من النساء يعانين من هذه الأعراض

"فيتامين أشعة الشمس".. إليك أهميته في الشتاء والجرعة المناسبة