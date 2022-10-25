مواليد 7 أبراج تستفيد من كسوف الشمس.. وعبير فؤاد تقدم هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يشهد العالم اليوم، الثلاثاء، ظاهرة نادرة الحدوث، وهي الكسوف الجزئي للشمس، ويطلق البعض عليه "ظاهرة ميلاد قمر جديد"، ومن الأمور الشائعة بين الناس، إنه عندما ينظر أي شخص إلى الشمس بعينه مباشرة قد يصاب بضرر، وقد تصل لفقدان البصر.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في منشورًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، يأتي الكسوف مقترنًا بكوكب "فينوس"، وينشر ذلك طاقة الشعور بعدم الرضا، أو طاقة عاطفية تدفعنا للتركيز على العلاقات، وعلى تقدير الأشخاص والأشياء، وتحديد قيمتهم لدينا، كما يمكن أن يكون ذلك تقديرًا للذات أو حبًا للنفس".

وتابعت: "علاقة الكسوف بكوكب "المشتري" ينشر طاقة تشوش وتردد، وشعور بالاستغلال وعدم الرضا في الحب، وعدم الرضا عن الحالة المادية، يخلق بداخلنا صراعًا، ورغبة في التغلب على الأزمات المتعلقة بالحب والمال، إضافة إلى تحقيق السعادة والرضا".

وأشارت خبيرة الأبراج إلى أن نحن بحاجة لتعديل سلوكنا وميزانيتنا كي تتماشى مع التغيرات والأزمات الاقتصادية، ويجب أن نخطط لكيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن الضروري أيضًا، اتخاذ القرارات التي تجعلنا بالفعل سعداء وألا نشتت أنفسنا بأكثر من هدف.

- الأبراج المستفيدة من الكسوف:

العقرب، الحوت، السرطان، العذراء، الجدي، الحمل، الجوزاء.

وأوضحت، سيكون الكسوف مرئيًا في أوروبا وجبال الأورال، وشرق سيبيريا، ووسط آسيا، وغرب آسيا، وجنوب آسيا، وشمال شرق أفريقيا.

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