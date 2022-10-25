ماذا يحدث للعين عند النظر إلى كسوف الشمس مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد الكرة الأرضية، الآن، كسوفا جزئيا للشمس، بالتزامن مع نهاية شهر ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

ويستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

وتشهد القاهرة الكبرى، مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.

وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً، ولكن هل هناك أضرار عند النظر مباشرة إلى الشمس خلال هذه الفترة؟

يجيب على السؤال، أستاذ الدكتور عبدالله المسند المناخ في جامعة القصيم السعودية، قائلًا وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، "النظر إلى الشمس خطر جدًا على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، ويجب على الجميع تجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظرًا لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، حتى مع استخدام نظارات خاصة بالكسوف".

كما الدكتور عبدالله النقبي استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، أن النظر المباشر إلى الشمس غداً في وقت حدوث ظاهر الكسوف، دون استخدام نظارات واقية، قد يؤدي إلى احتراق مركز الابصار في العين، والإصابة بالعمى، إذ يسبب النظر للشمس وقت الكسوف تتسبب في حدوث أضرار جسمية بالعين تختلف حسب مدة النظر، وتتنوع بين ظهور بقع سوداء في العين تحجب الرؤية، واحتراق مركز الإبصار، والإصابة بالعمى الكلي، الأمر الذي يصعب علاجه فيما بعد.

كما أن النظر إلى الشمس بشكل عام لفترة تتراوح بين 4 إلى 8 دقائق، يسبب أضراراً جسمية بالشبكية، حيث تتركز أشعة الشمس في " مقلة العين " وتحدث أضراراً جسيمة بالشبكية، وتختلف الأضرار حسب مدة تركيز البصر إلى الشمس.

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